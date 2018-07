19:57 Uhr

Paar aus Staffel 13: Gerald und Anna heiraten in Polen Panorama

Anfang des Jahres wurde bei "Bauer sucht Frau"-Kandidat Gerald das Guillain-Barré-Syndrom festgestellt, das zu Lähmungen führen kann. Wie es ihm jetzt geht.

Nachdem Gerald im März dieses Jahres an einer Mageninfektion erkrankte, begann er zusätzlich Lähmungserscheinungen im Bein zu spüren. Bei einem Aufenthalt auf der Intensivstation wurde bei dem "Bauer sucht Frau"-Kandidaten von 2017 das seltene Guillain-Barré-Syndrom festgestellt. Anfang April haben Gerald und Anna über eine Videobotschaft auf die seltene Krankheit des ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten aufmerksam gemacht.

Nun hat der Bauer aus Afrika erfreuliche Nachrichten für seine Fans: "Gesundheitlich geht es mir wieder astrein." Und das obwohl sein Arzt ihm wohl nur eine 30 prozentige Chance gegeben hatte, am Ende des Jahres wieder laufen zu können. Die für Ende Juli geplante Hochzeit in Polen kann also stattfinden. Das verkündet Anna auch stolz auf Instagram.

"Bauer sucht Frau": Gerald und Anna können heiraten

Das akute Guillain-Barré-Syndrom ist dem Deutschen Ärzteblatt zufolge in unseren Breitengraden die häufigste Ursache für generalisierte Lähmungen. Die Zahl der Neuerkrankungen wird weltweit mit einem bis zwei Fällen pro 100.000 Einwohner und Jahr angegeben. In der schwierigen Zeit hatte der Bauer intensive Unterstützung von seiner Familie und Verlobten. "Anna ist dann gleich hergeflogen, das ist wirklich sehr sehr toll", sagte der 30-Jährige in einem aktuellen Interview mit RTL.

Gerald betreibt mit seinem Vater rund 300 Kilometer von Namibias Hauptstadt Windhuk entfernt eine Rinderzucht mit 1300 Rindern und bewirtschaftet 15.000 Hektar Weide- und Ackerland. Er suchte in der "Bauer sucht Frau"-Staffel vergangenes Jahr seine Traumfrau und hat diese in der 27-jährigen Polin Anna gefunden. Gerald fand sie so toll, dass er ihr noch vor Ende der Staffel einen Heiratsantrag gemacht hatte.

"Wenn ich mir sicher bin, mache ich Nägel mit Köpfen", erklärt er - ein wahres Happy End für den Landwirt. Auch wenn der Antrag nicht besonders romantisch war, denn Gerald trug dabei seine Jogginghose. Anna hat trotzdem "Ja" gesagt und zieht zu ihm nach Namibia. Gleich nach der Hochzeit soll der Umzug stattfinden. Die beiden möchten sich ein Gästehaus auf Geralds Hof renovieren. Ende Juli treten die beiden in Annas Heimat Polen vor den Traualtar. Die zweite Feier soll dann später auf Geralds Farm in Namibia stattfinden. (AZ)

"Bauer sucht Frau" 2018: Das sind die Kandidaten

Themen Folgen