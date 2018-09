16:02 Uhr

Paar stürzt mit Auto von Fähre und stirbt Panorama

Ein älteres Ehepaar will mit einer Fähre den Neckar überqueren. Plötzlich stürzt der Wagen in den Fluss. Beide Insassen sterben.

Ein älteres Paar ist in Baden-Württemberg mit seinem Auto von einer Fähre gestürzt und im Neckar ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, stand der Wagen des 86-jährigen Mannes und seiner 76-jährigen Frau am Samstagabend ganz vorne auf dem Schiff. Nachdem eine Angestellte das Geld für die Fahrt kassiert hatte, kam das Auto wieder ins Rollen. Ein Zeuge sah noch, wie kurz vor der Schranke die Bremslichter aufleuchteten - dann machte das Fahrzeug einen Satz nach vorne, fiel in den Fluss und versank.

Rettungskräfte starteten eine große Suchaktion. Die Schifffahrt auf dem Neckar wurde dafür eingestellt. Taucher der Feuerwehr fanden das versunkene Auto in zwei Meter Tiefe auf dem Dach liegend. Mit einer Seilwinde holten die Retter den Wagen mit den beiden Toten ans Ufer.

Fahrer hatte Motor auf Fähre nicht abgestellt

Der Vorfall ereignete sich zwischen Mannheim und Heidelberg in Neckarhausen auf der Fähre nach Ladenburg - in der Mitte des Flusses. Das Fahrzeug des älteren Ehepaars war zu dem Zeitpunkt das einzige auf der Fähre. Autofahrer müssen auf der Fähre den Motor abstellen und einen Gang einlegen, sagte eine Polizeisprecherin. Der 86-Jährige hat seinen Motor nach derzeitigen Erkenntnissen aber auf der Fähre nicht abgestellt. Man habe ihn auch nicht mehr rechtzeitig darauf hinweisen können, sagte eine Sprecherin.

Ob die Schranke der Fähre zum Unglückszeitpunkt offen oder geschlossen war, blieb zunächst unklar. Aber selbst eine geschlossene Schranke würde ein Fahrzeug nicht aufhalten, sagte eine Polizeisprecherin. "Man geht im Moment von einem Unglücksfall aus, aber es wird natürlich in alle Richtungen ermittelt", sagte eine Sprecherin. (dpa)

