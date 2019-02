vor 26 Min.

Palma geht mit Alkoholverbot gegen Sauftouristen am Ballermann vor Panorama

Nackte Oberkörper und Eimersaufen - das sehen nicht nur die Mallorquiner inzwischen ungern. Deswegen gibt es jetzt am Ballermann ein Alkoholverbot auf den Straßen.

Sauftouristen auf Mallorca werden es dieses Jahr etwas schwerer haben. Die Stadt Palma hat ein Alkoholverbot am Ballermann verhängt - und nicht nur da.

Mallorca hat zunehmend genug von Saufgelagen am Ballermann. Die Stadt Palma hat jetzt angekündigt, in einer konzertierten Aktion gegen Trinkgelage an der berühmtesten Partymeile der Urlaubsinsel vorzugehen.

Bars und Lokale an der ganzen Playa de Palma müssen diesen Sommer dafür sorgen, dass ihre Gäste keine Getränke und Speisen mehr mit nach draußen nehmen, berichtet das deutschsprachige Mallorca Magazin. Die Biergärten der sogenannten Schinkenstraße am Ballermann sollen durch eine physische Barriere abgetrennt werden, damit angetrunkene Gäste nicht mehr auf der Straße feiern.

Daneben sollen Werbung für Alkohol und Rabattaktionen wie "Happy Hour" und Trink-zwei-zahl-eins" in bestimmten Bereichen der Stadt verboten werden.

Die von der neuen Anordnung vom 1. April bis 30. September betroffenen Bereichen sind bei Sauf- und Partytouristen aus Deutschland sehr beliebt. Dazu gehören die gesamte Playa de Palma, der Paseo Marítimo, das Stadtzentrum Palmas bis zu den Avenidas sowie die Straßen Joan Miró und Cala Majorals. Auch Werbeflyer dürfen in diesen Bereichen nicht mehr verteilt werden.

Alkohol-Verbot am Ballermann: Verstöße kosten bis zu 3000 Euro

Bei Verstößen gegen die Auflagen werden Strafen von 2200 bis 3000 Euro fällig.

Mallorca hatte schon befürchtet, auch 2019 wieder von Trinkgelagen und Sauftourismus überrollt zu werden. "Reiseveranstalter aus Deutschland und Großbritannien locken bereits jetzt mit den entsprechenden Angeboten", warnte bereits vor einigen Wochen das Inselradio. Die Reiseveranstalter warben demnach mit All-Inclusive-Paketen, die neben der An- und Abreise und der Unterkunft auch Gratis-Drinks beinhalten. Ähnlich sähen die Angebote für britische Urlauber aus: Hier lockten die Anbieter mit Ausflügen auf Party-Booten und dreistündiger Trink-Flatrate. (bo)

Themen Folgen