Pannenhilfe oder Kaffee: Diese Angebote sind für Corona-Helfer kostenlos

Plus Manche Organisationen und Unternehmen unterstützen Helfer in der Corona-Krise mit Gratisaktionen. Diese sind vielfältig - und laufen nicht immer reibungslos.

Ärzte sind seit Beginn der Corona-Pandemie als Retter in der Not in aller Munde und bekommen besonders viel Anerkennung. Doch auch vormals wenig rennomierte Berufe wie Krankenpfleger oder Verkäufer sind plötzlich wichtige Stützen in der virusgeplagten Gesellschaft. Auch für Menschen in diesen Jobs gibt es viel Lob auf allen Kanälen - und manche Geschäfte, Unternehmen und Organisationen stellen sogar Leistungen kostenlos für diese Helden in der Corona-Krise zur Verfügung.

ADAC unterstützt Corona-Helfer mit kostenloser Pannenhilfe

Der ADAC hat sich zum Beispiel Ende März dazu entschlossen, allen Menschen, die für die Gesundheit und Versorgung unterwegs sind, kostenlose Pannenhilfe unabhängig von einer Mitgliedschaft anzubieten. "Dazu zählen Krankenschwestern, Ärzte, Pflegepersonal aber auch Einsatzkräfte sowie das Logistikgewerbe und der Lebensmittelhandel", zählt Pressesprecherin Katrin van Randenborgh auf. Voraussichtlich werde es dieses Angebot bis zum Ende der Corona-Krise geben.

Momentan sei es noch nicht so bekannt und werde erst vereinzelt in Anspruch genommen, berichtet van Randenborgh: Eine dreistellige Anzahl Menschen habe sich bei einer Panne bereits gratis helfen lassen.

Kostenloser Kaffee bei Total-Tankstellen

Kleinere, zeitlich beschränkte Aufmerksamkeiten von Unternehmen gibt es viele. Zum Beispiel verteilte die Total-Tankstellenkette für Corona-Helfer bis zum 19. April kostenlosen Kaffee. "Diese Aktion war eine kleine Geste an alle Helfenden, die in der aktuellen Situation um COVID-19 in Schlüsselstellen tätig sind und einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten", sagt Pressesprecherin Annika Behnen. Insgesamt habe das Unternehmen etwa 42.000 Becher Kaffee verschenkt.

Auch viele kleine Läden und Betriebe wollen die Helfer in der Corona-Krise mit eigenen Aktionen unterstützen - falls Sie in einem entsprechenden Beruf arbeiten, gibt es wahrscheinlich bei einem Bäcker, Handwerksbetrieb oder Laden in Ihrer Nähe ein Angebot.

Kostenlose Brillen - aber erst nach der Corona-Krise

Nicht alle Hilfsaktionen laufen allerdings so reibungslos ab: Die Optiker-Kette pro optik verkündete Ende März, dass sie allen Ärzten und Pflegern in Deutschland Brillen in ihrer Sehstärke schenkt. Nach Angaben des Unternehmens gibt es in Deutschland rund 500.000 Ärzte und knapp 1,1 Millionen Pfleger - die Aktion war also ganz groß angelegt.

Es sollte aber anders kommen: Mitte April brach pro optik die Aktion plötzlich ab. "Am 14. Aptil 2020 erhielten wir Einblick in eine Studie der Universität Bonn, die aus hygienisch-medizinischer Sicht eindringlich davon abrät, einen unkontrollierten Zugang zu Optikerbetrieben zuzulassen und empfiehlt, nur wirklich Behandlungsbedürftigen im Notbetrieb eine Beratung anzubieten", ist auf der Homepage der Kette zu lesen. Dank-Aktionen für die Leistungsträger in der Gesellschaft während der Corona-Zeit würden nach der Krise nachgeholt, verspricht das Unternehmen.

Psychologische Hilfe für alle, die anderen Menschen in der Corona-Krise helfen

Während die Helfer der Gesellschaft während der Corona-Pandemie wichtige Dienste leisten, kann ihre Arbeit für sie selbst auch sehr belastend sein. Für solche Fälle haben sich Experten auf dem Gebiet der Krisenbewältigung wie Psychologen und Therapeuten zusammengeschlossen und Anfang April die Website "Wir helfen Helfern online" gestartet. 150 Personen stehen derzeit ehrenamtlich bereit, um Corona-Helfer psychisch zu unterstützen.

Sprecherin Wiebke Marschner sagt, worum es der Organisation geht: "Unser Ziel ist es, dass diese Initiative zu einer Hilfsorganisation wächst, weshalb wir uns gerade in der Gründungsphase zu einer Gemeinnützigen Organisation befinden. Diese Hilfsorganisation soll auch über Corona hinaus bestand haben. Denn wir wollen allen helfenden und heilenden Berufen auch zukünftig ehrenamtlich zur Verfügung stehen."

Das Angebot gelte für Ärzte, Pfleger, Bestatter, Rettungssanitäter, Arzthelfer, Altenpfleger, Verkäufer, Betreuer, Mitarbeiter von Jugend- und Gesundheitsämtern, Seelsorger, Pfarrer, für Feuerwehr, Polizei und THW, kurz: für alle Menschen, die in einer solchen Krise für die Gesellschaft sorgen, sagt Marscher. Dementsprechend viele verschiedene Hilfesuchende nähmen Kontakt auf, sie kämen aus der Schweiz, aus Österreich, Frankreich und Deutschland. "Gerade melden sich viele aus dem Bereich der Altenpflege. Hinzu kommen Betreuerinnen und Betreuer und Mitarbeiter der Jugendämter", nennt Marscher die häufigsten Berufsgruppen.

Menschen in Gesundheitsberufen hätten oft Angst davor, sich selber anzustecken und dann nicht mehr den Patienten helfen zu können. Mitarbeiter in Jugendämtern hätten Angst davor, nicht rechtzeitig in den Familien zu sein, um Kinder vor häuslicher Gewalt zu retten. In anderen Berufsgruppen gehe oft darum, Angehörige richtig zu begleiten, die sich von ihren Liebsten nicht verabschieden konnten. Führungskräfte in Pflegeheimen wollten ihre Teams motivieren, bei Verkäufern gehe es oft um Kraftlosigkeit und Resignation. Die Website finden sie unter wir-helfen-helfern-online.de.

