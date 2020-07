vor 32 Min.

"Paper Mario: The Origami King": Release in Kürze - Gameplay, Trailer

"Paper Mario: The Origami King" erscheint bereits Mitte Juli für die Nintendo Switch. Release, Gameplay, Trailer - hier erhalten Sie alle Infos zum Spiel.

"Paper Mario: The Origami King" wird demnächst für die Nintendo Switch erhältlich sein. Wann ist das Release-Datum für "Paper Mario: The Origami King"? Wie läuft das Gameplay ab? Gibt es einen Trailer? Lesen Sie hier die Antworten.

Release: Wann erscheint "Paper Mario: The Origami King"?

Erst am 14. Mai wurde "Paper Mario: The Origami King" angekündigt und bereits in weniger als zwei Monaten steht das Release-Datum an: Ab dem 17. Juli 2020 wird das Spiel um Mitternacht freigeschaltet. Es ist bereits jetzt für 59,99 Euro vorbestellbar.

"Paper Mario: The Origami King" - Infos zu Gameplay und Handlung

Gleich zu Beginn des Spiels wird ein neuer Antagonist vorgestellt: Origami-König Olly. Er verwandelt Prinzessin Peach in Origami und belagert ihr Schloss. Selbst Bowser muss vor dem neuen Bösewicht flüchten, weshalb es eventuell möglich sein wird, sich in "Paper Mario: The Origami King" mit Bowsers Armee zusammenzuschließen. Was bedeuten würde, dass Charaktere wie Mini-Bowser spielbar wären. Olivia, die dem Origami-König sehr ähnlich sieht, wird Mario als Gefährtin begleiten. Sie besitzt magische Fähigkeiten, mit denen Mario Einfluss auf die Umgebung nehmen kann.

In Paper Mario werden 2D- und 3D-Elemente miteinander kombiniert, auch die Perspektive kann geändert werden. Wie genau das Kampfsystem abläuft ist noch nicht klar, im Trailer ist aber zu sehen, dass Mario in der Mitte einer Plattform steht und die Gegner auf eine bestimmte Art anordnen muss, um sie dann zu töten. Wenn das Line-Up zufriedenstellend war, erhält Mario zum Beispiel eine höhere Angriffskraft. Im Trailer wird kurz die Fahrt mit einem kleinen Boot gezeigt. Das könnte bedeuten, dass Mario und seine Gefährten anstatt mit einem Luftschiff nun über den Wasserweg von einer Welt in die nächste gelangen.

Trailer zu "Paper Mario: The Origami King"

Der Trailer gibt bereits einen kleinen Eindruck zum Game und einigen Welten, die der Spieler erkunden kann.

(AZ)

