"Paradise Hotel": Live-Übertragung, Start im TV und Stream

Heute Abend ziehen elf Singles in das "Paradise Hotel" in Mexiko. Sie alle wollen dort die Liebe ihres Lebens finden. Wie Sie die neue RTL-Show live im TV und Stream sehen, lesen Sie hier.

Hier alle Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick: "Paradise Hotel": Kandidatinnen und Kandidaten in der Übersicht

Heute Abend geht es los: Die Show "Paradise Hotel" startet auf RTL. In der Kuppel-Show ziehen elf Kandidaten gemeinsam in ein Hotel. Sie alle verfolgen das gleiche Ziel: endlich die große Liebe zu finden. Die erste Folge wird heute live im TV zu sehen, alle weiteren Episoden können dann über den Live-Stream von TV NOW verfolgt werden.

Die Moderation übernimmt Vanessa Meisinger. Sie wurde sie durch ihren Sieg bei der ProSieben Sendung "Popstars" im Jahr 2009 bekannt. Im Jahr 2013 nahm Super RTL sie als Moderatorin unter Vertrag. Seitdem präsentiert sie dort Sendungen wie "Wow – Die Entdeckerzone", "Aaaah – Das Achterbahnquiz" und "Voll Toggo – Das Quiz". Vanessa Meisinger war zudem als Reporterin für das Wissensmagazin "Galileo" im Einsatz.

"Paradise Hotel" heute live im TV und Stream: Das Show-Konzept

Elf Singles ziehen in das "Paradise Hotel" in Mexiko ein und müssen sich bereits kurz nach dem Einzug zu Paaren zusammenfinden. Dabei dürfen die ausgewählten Paare jeweils in ein luxuriöses Zimmer bewohnen und sich sogar ein Bett teilen. Eine Person allerdings bleibt nach der Auswahlzeremonie allein und muss in ein Einzelzimmer ziehen.

Ab dem 6. August läuft "Paradise Hotel" auf RTL. Hier erfahren Sie, wie Sie die neue Dating-Show live im TV und Stream verfolgen können. Bild: TVNOW / Frank Fastner

Für die Singles ist ähnlich viel geboten wie in der Dating-Show "Temptation Island": Es werden Partys gefeiert und Dates organisiert. Während sich die Paare dabei näher kennenlernen können, hat der Single eine Aufgabe: Er muss eines der Paare auseinanderbringen, um weiterhin Teil von "Paradise Hotel" sein zu dürfen. Schafft er dies nicht, muss er die Show verlassen.

Es ziehen immer wieder neue Singles ein, um für Abwechslung zu sorgen. Wer es dann als Paar bei all dem Chaos ins Finale von "Paradise Hotel" geschafft hat, muss sich in Spielen gegen die anderen noch verbliebenen Paare behaupten. Den Gewinnern winkt ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro - doch selbst das ist den Kandidaten nicht sicher. Am Ende müssen sie sich zwischen Geld oder Liebe entscheiden und je nach Antwort des Anderen wird das Geld aufgeteilt oder Einer geht leer aus.

So sehen Sie "Paradise Hotel" heute Abend live im TV und Stream

Die Pilotfolge wird auf RTL ausgestrahlt, die restlichen Folgen sind dann immer dienstags auf TV NOW zu sehen. TV NOW ist zwar kostenpflichtig, es besteht jedoch die Möglichkeit, den Streaming-Dienst 30 Tage lang kostenlos zu testen. Danach ist TV NOW monatlich kündbar, heißt es auf der offiziellen Seite.

Dating-Formate wie "Paradise Hotel" gibt es im Deutschen Fernsehen häufiger zu sehen und meistens sind die Zuschauerzahlen nicht schlecht: "Temptation Island" brachte dem Sender im Schnitt etwa 13 Prozent Marktanteil ein. Zum Finale schalteten insgesamt 1,12 Millionen Zuschauer ein. "Paradise Hotel" startet am 06.08.2019. (AZ)

