"Paradise Hotel": Wer ist raus?

Die neue Dating-Show "Paradise Hotel" startete am Dienstag auf RTL. Welche Singles sich in Mexiko auf der Suche nach der großen Liebe sind, erfahren Sie hier.

Am Dienstag sind die Kandidaten im "Paradise Hotel" eingezogen. Insgesamt nehmen elf Singles an der Kuppel-Show teil, darunter sind fünf Männer und sechs Frauen. Welche jungen Frauen und Männer sind bei der neuen RTL-Show dabei? In der ersten Folge verließ Kandidat Kevin mehr oder weniger freiwillig das "Paradise Hotel". Dabei schien für ihn alles gut zu laufen: Beim sogenannten "Kofferspiel" hatte sich Kevin mit der schönen Linda "eine echte Granate" für die Nacht gesichert - doch kurz, nachdem die beiden in ihrer Liebeskoje angekommen sind, dreht sich plötzlich sein Magen um. Daraufhin verlässt Kevin die Sendung. Und somit sind es nur noch 10 Singles im Paradies.

Paradise Hotel: Wer ist raus?

Kevin Schumann

Nach sechs Jahren Single-Dasein will der 27-jährige Schichtleiter aus Kamenz bei "Paradise Hotel" seine Traumfrau finden. Sie sollte ein charmantes Lächeln, schlanke Beine und coole Tattoos haben.

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Paradise Hotel: Diese Kandidatinnen sind dabei

Vanessa

Die 23-jährige Integrationshelferin aus Rheinbach möchte im "Paradise Hotel" endlich die große Liebe finden. Ihr Traummann sollte Muskeln haben, auf jeden Fall größer sein als sie selbst und über Augenkontakt mit ihr flirten.

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Linda

Die 25-jährige Kellnerin aus Düsseldorf hofft bei "Paradise Hotel" auf einen durchtrainierten südländischen Typen mit Tattoos und Bart. Er sollte allerdings auch Tiere mögen und sich mit Lindas Hund verstehen.

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Miriam

Ihre Hobbys sind Kick-Boxen und Fußball - die energiegeladene 25-jährige Versicherungskauffrau konnte in ihrer Heimatstadt Hannover leider noch keinen Mann finden, der ihren Ansprüchen gewachsen ist. Ob sie in der exotischen Umgebung im "Paradise Hotel" mehr Erfolg haben wird?

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Nessa

Vanessa, genannt Nessa, arbeitet als Make-up Artist in Düsseldorf. Die 20-Jährige sucht nun bei RTL einen humorvollen, ehrlichen und intelligenten Gentleman, der an einer ernsthaften Beziehung interessiert ist.

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Jacqueline

Die aufgeschlossene Blondine aus Mannheim ist seit 15 Monaten Single. Die 31-jährige Bürokauffrau hat in der Vergangenheit schon manche Enttäuschung einstecken müssen, jetzt hofft sie bei "Paradise Hotel" auf einen Partner, der auf sie aufpasst und auf den sie sich verlassen kann.

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Stephanie

Die 26-Jährige feiert gerne wilde Partys und ist bereit für neue Abenteuer. Steffi arbeitet als Hauswirtschafterin in Düsseldorf und sucht nun ihren Traummann bei "Paradise Hotel".

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Paradise Hotel: Das sind die Kandidaten

Salvatore

Die letzte Beziehung des 26-Jährigen ist vor einem halben Jahr bei "Temptation Island" gescheitert. So ist der Neu-Single wieder auf der Suche nach einer Frau, die ihn trotz seiner Macken liebt, wie er ist.

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Mario

Der 22-jährige Student aus Mönchengladbach war schon einmal verheiratet. Bei Frauen ist für ihn vor allem Humor wichtig, Aussehen ist für den Surfer und Skater zweitrangig.

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Germain

Der 21-jährige Student aus Berlin arbeitet nebenher als Model. "Paradise Hotel" sieht er eher als spannendes Jagdrevier - denn selbst wenn er es schaffen sollte, mit einer Frau ins Finale kommen, würde er sich am Schluss für das Geld entscheiden.

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Elyas

Seine Hobbys sind Sport, Partys und Frauen - im "Paradise Hotel" will der 25-jährige Student aus Mönchengladbach nichts anbrennen lassen. Am liebsten möchte Elyas eine gut trainierte Latina mit schönen Kurven kennen lernen.

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Aaron

Der Österreicher aus Dornbirn verdient sich seinen Lebensunterhalt als Tänzer, Musiker und Barkeeper. Der 23-Jährige reist gern und sucht bei "Paradise Hotel" eine charismatische Südländerin mit einer Top-Figur.

Bild: TVNOW / Frank Fastner

Die erste Doppelfolge von "Paradise Hotel" wurde 06.08.2019 auf RTL ausgestrahlt, die restlichen Folgen sind dann immer dienstags auf TV NOW zu sehen. (AZ)

