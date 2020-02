17:20 Uhr

"Paradise PD", Staffel 2: Start, Folgen, Handlung, Sprecher, Trailer

Bald startet "Paradise PD" mit Staffel 2 auf Netflix. Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer der Serie im Überblick.

Auch im März gibt es auf der Streaming-Plattform Netflix wieder zahlreiche Neuerscheinungen. Eine davon ist Staffel 2 der Animationsserie "Paradise PD".

Hier gibt es alle Informationen rund um Start, Besetzung, Handlung, Folgen und den Trailer der Netflix-Serie in der Übersicht.

"Paradise PD", Staffel 2: Start-Datum der Netflix-Serie

Staffel 2 von "Paradise PD" startet am 6. März 2020 auf Netflix. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Staffel 2 von "Paradise PD" auf Netflix: Handlung und Folgen

In der animierten Serie geht es um zwei Polizisten, die ihren Job alles andere als erfolgreich erledigen - auf das "Paradise PD"-Team sollte man sich im Notfall nicht verlassen. In jeder Folge wird ein Ausschnitt des Alltags der beiden gezeigt, die in einem hinterwäldlerischen Kleinstadtrevier im Süden der USA versuchen, für Recht und Ordnung zu sorgen.

Staffel 2 der Animationsserie wird insgesamt zehn Folgen umfassen.

Besetzung im Cast: Welche Sprecher sind in "Paradise PD" dabei?

Hier sehen Sie in unserer Übersicht, welche Synchronsprecher in den Hauptrollen von Staffel 2 der Serie "Paradise PD" dabei sind:

Tom Kenny

David Herman

Sarah Chalke

Dana Snyder

Cedric Yarbrough

Kyle Kinane

Produziert wurde die Serie von Roger Black und Waco O'Guin, den Machern von "Brickleberry".

Infos zu Staffel 2: Trailer von "Paradise PD"

Einen offiziellen Trailer zu den neuen Folgen von "Paradise PD" gibt es bislang nicht. Sobald dieser veröffentlicht wird, präsentieren wir ihn hier.

