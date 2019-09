vor 2 Min.

Patient stirbt bei Brand in Klinik - viele Verletzte

Bei dem Brand in einem Krankenhaus in Düsseldorf ist ein Mensch gestorben.

In Düsseldorf ist am späten Montagabend ein Brand in einem Krankenhaus ausgebrochen. Ein 77-Jähriger starb, viele Menschen wurden verletzt.

Bei einem Brand in einem Düsseldorfer Krankenhaus ist ein 77-jähriger Patient ums Leben gekommen. 19 weitere Menschen wurden verletzt, sieben von ihnen schwer, teilte die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen mit. Vier davon erlitten lebensgefährliche Rauchgasvergiftungen. Drei weitere Patienten erlitten schwere Verletzungen, weitere zwölf Menschen mussten mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Zur Ursache des Feuers, das am späten Montagabend im Marienhospital im Stadtteil Pempelfort ausgebrochen war, konnte ein Feuerwehrsprecher zunächst nichts sagen.

Zunächst war von einer deutlich höheren Anzahl an Verletzten die Rede gewesen. 72 Personen seien verletzt worden, hatte es in einer Mitteilung der Deutschen Presse-Agentur geheißen. Die Feuerwehr Düsseldorf hat diese Angaben in ihrer abschließenden Pressemeldung nicht bestätigt.

Inzwischen ist der Einsatz mit rund 180 Einsatzkräften am Marienhospital und weiteren 137 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr im gesamten Stadtgebiet beendet.



Hier geht es zu der abschließenden Pressemeldung⤵️https://t.co/O6JjrkeZth — Feuerwehr Düsseldorf (@BFDuesseldorf) September 10, 2019

Der Brand war im Zimmer eines Patienten im zweiten Stock ausgebrochen, der dabei auch ums Leben kam. Von dem Zimmer aus verteilte sich der Rauch über fünf Etagen des Krankenhauses. Zeitweise habe man sich um rund 100 Menschen kümmern müssen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Brand in Klinik in Düsseldorf: Verletzte auf Parkplatz behandelt

Nach Angaben der Feuerwehr konnten insgesamt 100 unverletzte Betroffene vor und im Krankenhaus versorgt werden. Die 19 Verletzten musste nach der ersten medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert werden, ein Patient wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Aachen geflogen. Die restlichen Patienten kamen in anderen Gebäuden des Krankenhauses unter. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brauchten eine Stunde, um den Brand zu löschen, weil Sauerstoff aus einer in dem Zimmer verlaufenden Leitung das Feuer zusätzlich verstärkte. Nach vier Stunden konnten die letzten der rund 180 Einsatzkräfte zu ihren Wachen zurückkehren.

Rettungskräfte mussten über 70 Verletzte versorgen. Bild: Sascha Rixkens, dpa

Erst im Juli war in einer Lungenklinik in Köln-Mehrheim ein Brand ausgebrochen, bei dem ein Patient starb. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hatte daraufhin den Brandschutz in deutschen Kliniken und Pflegeheimen als "nicht ausreichend" kritisiert. (AZ, mit dpa)

