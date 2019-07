vor 33 Min.

Patientin stirbt nach Po-Vergrößerung in Schönheitsklinik - nicht der erste Fall

Eine Patientin hat eine Operation zur Vergrößerung ihres Pos nicht überlebt. Sie war nicht die erste Frau, die nach einem Eingriff in der Düsseldorfer Klinik starb.

Der Tod einer Patientin im Anschluss an eine Schönheitsoperation in Düsseldorf ist nicht der erste Todesfall in der Klinik. Bereits im vergangenen Jahr sei eine junge Patientin nach einem ähnlichen Eingriff beim selben Operateur gestorben, sagte Staatsanwalt Uwe Kessel am Dienstag in Düsseldorf auf Anfrage. In beiden Fällen dauern die Todesermittlungsverfahren an.

Im Fall von 2018 müssten dazu rund ein Dutzend Medikamente auf ihre richtige Dosierung und etwaige Wechselwirkungen untersucht werden. Die Bild-Zeitung hatte über den weiteren Todesfall berichtet. Es habe sich um eine Studentin gehandelt.

Tod nach Po-Vergrößerung: Staatsanwaltschaft untersucht Leiche von Frau

Auch im jüngsten Fall hatte die Obduktion zunächst keine Klarheit über die Todesursache erbracht. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin weitere Untersuchungen angeordnet. Die Frau war Medienberichten zufolge nach einer Po-Vergrößerung gestorben.

Bei dem Eingriff in einer der vielen Schönheitskliniken in Düsseldorf kam es anscheinend zu Komplikationen und die Patientin wurde mit einem Rettungswagen in die Uni-Klinik gebracht, wo sie starb. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass in beiden Fällen noch unklar sei, ob eine Straftat vorliege. (dpa)

