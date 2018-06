Patrizia Dinkel ist das "Playmate des Jahres" 2018

SPRACHLOS Ich finde fast keine Worte, meine Gefühle auszudrücken, außer das IHR EINFACH DIE GEILSTEN SEID! Dank, dass mich so viele unterstützt und für mich gevotet haben. WIR haben IHN — den Playmate des Jahres Pokal — Ohne Euch alle hätte ich das niemals geschafft, ich könnte die ganze Welt umarmen vor Glück DANKE DANKE DANKE, darauf wird heute erstmal angestoßen In diesem Sinne auf EUCH, eure Playmate des Jahres 2018 #playmatedesjahres #patriziadinkel #playmateoftheyear #TeamPlayboy #playmatedesjahres2018 #happy #girl #proud #nowords #thankyousomuch #POTY #wirhabenihn #pokalsieger #oberfranken #bayern #schwabthal #landmadla #winner #wiesnplaymate #missoktober

Ein Beitrag geteilt von PLAYMATE OF THE YEAR 2018 (@patrizia_dinkel) am Jun 13, 2018 um 1:58 PDT