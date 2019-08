vor 22 Min.

"Peaky Blinders" Staffel 5: Start, Folgen, Schauspieler im Cast, Handlung, Trailer

Staffel 5 der britischen Serie "Peaky Blinders" wird bald veröffentlicht. Die Infos zu Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Trailer finden Sie hier im Überblick.

"Peaky Blinders", Staffel 5: Die Shelby-Familie feiert am 25. August 2019 ihr Comeback vorerst nur im britischen Fernsehen auf BBC One. Wer die neuen Folgen in Deutschland sehen möchte, muss ein paar Wochen länger warten, darf sich aber noch in diesem Jahr über die 5. Staffel freuen. Wir haben die Infos zu Start-Termin, Folgen, Besetzung, Handlung und Trailer hier für Sie zusammen getragen.

Start: Ab wann ist "Peaky Blinders" Staffel 5 in Deutschland zu sehen?

Auf der offiziellen Instagram-Seite haben Fans die guten Nachrichten erfahren. "Wir können all unseren Fans außerhalb von Großbritannien bestätigen, dass Peaky Blinders Staffel 5 ab Freitag, den 4. Oktober, international auf Netflix zur Verfügung stehen wird", heißt es in einer Botschaft an die wartende Fangemeinschaft. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Wie viele Folgen hat Staffel 5 von "Peaky Blinders"?

Genau wie die vorherigen Staffel hat auch Staffel 5 insgesamt sechs Folgen, die je knapp eine Stunde lang sind. Der Drehbuchautor und Serienschöpfer Steven Knight soll bereits an der sechsten Staffel arbeiten. Im Interview mit Bustle eröffnete er, dass er bereits Pläne für die Entwicklung der Figuren in den nächsten beiden Staffeln hat. Von BBC One gibt es allerdings noch keine offizielle Rückmeldung, wie es nach Staffel 5 mit der Serie weitergeht.

"Peaky Blinders": Die Handlung von Staffel 5

In der neuen Staffel will Tommy Shelby im Jahr 1929 das Chaos nach dem Börsencrash nutzen, um politisch Fuß zu fassen. Am Ende von Staffel 4 hatte er es geschafft, für Birmingham South ins britische Parlament gewählt zu werden. Auch sein Bruder Arthur profitiert von Tommys neuem politischen Einfluss.

Ein charismatischer Politiker mit kühnen Vision für Großbritannien versucht Tommy Shelby auf seine Seite zu ziehen. Doch der Gangster erkennt schnell, dass seine Reaktion darauf nicht nur die Zukunft seiner Familie beeinflussen wird, sondern auch die der gesamten Nation.

Der Cast von "Peaky Blinders" Staffel 5: Das sind die Schauspieler

Mit dabei sind natürlich wieder Cillian Murphy, Paul Anderson und Helen McCrory als kriminelle Oberhäupter der Shelby-Familie. In Staffel 5 bringen aber auch neue Charaktere frischen Wind in die Crime-Serie. Bereits im Vorfeld wurden insgesamt elf Neuzugänge bestätigt. Darunter befinden sich unter anderem Sam Claflin ("Die Tribute von Panem"), Anya Taylor-Joy ("Glass"), Kate Dickie ("Game of Thrones"), Brian Gleeson ("Snow White and the Huntsman") und Cosmo Jarvis ("Lady Macbeth").

"Peaky Blinders" Staffel 5: Das ist der Trailer

Der Trailer zu Staffel 5 der britischen Dramaserie gibt erste Eindrücke zu Handlung. Neben einem Wiedersehen mit alten Charakteren sind auch einige neue Gesichter zu sehen. Ein deutscher Trailer ist bisher nicht verfügbar, hier ist der Trailer in englischer Sprache verlinkt.

