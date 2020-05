09:30 Uhr

"Penny Dreadful: City of Angels": Start, Folgen, Handlung, Cast und Trailer

Bild: © 2020 Showtime Networks Inc. All Rights Reserved.

"Penny Dreadful: City of Angels" läuft demnächst bei Sky. Alle Infos hier: Start, Folgen, Handlung und Besetzung sowie der aktuelle Trailer.

"Penny Dreadful: City of Angels" läuft demnächst bei Sky. Alle Infos zur Start, Folgen, Handlung und Besetzung sowie den aktuellen Trailer finden Sie hier.

Bald startet "Penny Dreadful: City of Angels" bei Sky. Die Serie ist ein Spin-Off der beliebten Showtime-Serie "Penny Dreadful", spielt allerdings nicht in London, sondern im Los Angeles der späten 30er-Jahre. Fans von " Game of Thrones" aufgepasst: Natalie Dormer, aus Westeros als Margaery Tyrell bekannt, spielt die Hauptrolle. Alle Infos zu Start-Termin, Folgen, Handlung und Schauspieler sowie den aktuellen Trailer finden Sie hier.

Wann ist der Start-Termin von "Penny Dreadful: City of Angels"?

Staffel 1 von "Penny Dreadful: City of Angels" startet am 8. Juni auf Sky Atlantic HD. Die Serie läuft dann immer montags ab 21.15 Uhr. Zudem hält Sky die Serie dann auch auf Sky Ticket, SkyGo und SkyQ zum Abruf bereit. In den USA läuft die Serie bereits seit dem 26. April.

"Penny Dreadful: City of Angels": Das sind die Folgen

Wie Sky bekanntgegeben hat, wird Staffel 1 von "Penny Dreadful: City of Angels" zehn Folgen haben. Die englischen Titel sind bereits bekannt:

"Santa Muerte"

"Dead People Lie Down"

"Wicked Old World"

"Josephina and the Holy Spirit "

" "Children of the Royal Sun"

"How It Is with Brothers"

" Maria and the Beast"

and the Beast" "Hide and Seek"

"Sing, Sing, Sing"

"Day of the Dead"

Handlung: Das passiert bei "Penny Dreadful: City of Angels"

Die "City of Angels" bebt: Los Angeles ist Ende der 30er-Jahre ein Feuertopf aus mexikanischen und US-amerikanischen Einflüssen, der beginnende Zweite Weltkrieg beunruhigt Stadt und Menschen. Mitten in dieser unsicheren Zeit geschieht ein grausamer Ritualmord. Die Leiche weist Spuren okkulter Praktiken auf. Die Ermittler Tiago Vega und Lewis Michener treffen bei ihrer Arbeit auf verschiedene Milieus - und auf die mysteriöse Magda (Natalie Dormer), die mehr über das Verbrechen zu wissen scheint.

Besetzung: Diese Schauspieler gehören zum Cast von "Penny Dreadful: City of Angels"

Zur Besetzung gehört neben Natalie Dormer auch ein Deutscher: Thomas Kretschmann spielt in einer Nebenrolle einen nationalsozialistischen Architekten.

Natalie Dormer als Magda

als Magda Daniel Zovatto als Santiago " Tiago " Vega

" Vega Kerry Bishé als Sister Molly

Adriana Barraza als Maria Vega

Vega Jessica Garza als Josefina Vega

Michael Gladis als Charlton Townsend

Johnathan Nieves als Mateo Vega

Rory Kinnear als Peter Craft

Nathan Lane als Lewis Michener

als Thomas Kretschmann als Richard Goss

Das ist der aktuelle Trailer zu "Penny Dreadful: City of Angels"

Aktuell liegt der Trailer nur im englischen Original vor. Wenn ein deutscher Trailer veröffentlicht wird, reichen wir ihn an dieser Stelle nach.

(dfl)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen