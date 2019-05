vor 2 Min.

Persönliche Probleme: Kit Harington in Behandlung

Der "Game of Thrones"-Schauspieler Kit Harington hat sich nach dem Serien-Enden in Behandlung begeben.

Der Schauspieler Kit Harington ist aus "Game of Thrones" bekannt. Nun hat sich der Brite nach dem Serienende wegen persönlicher Problemen in Behandlung begeben.

Hat ihn das "Game of Thrones"-Ende nach acht Jahren in ein mentales Loch fallen lassen? Der "Game of Thrones"-Star Kit Harington wird nach Angaben seines Sprechers in einem "Wellness Retreat" behandelt. Der 32-jährige, britische Schauspieler habe die Pause in seinem Terminkalender nutzen wollen, um an einigen "persönlichen Problemen" zu arbeiten, erklärte sein Sprecher am Dienstag der US-Zeitschrift People und anderen US-Medien. Über den Ort der Einrichtung und die Behandlung machte er selbst keine Angaben.

Das US-amerikanische Magazin Page Six will wissen, dass sich der GoT-Star bereits seit einem Monat im exklusiven Gesundheitsressort "Prive-Swiss" wegen Stress und Alkoholmissbrauch behandeln lasse. Die private Einrichtung kostet laut Page Six 120.000 Dollar (rund 107.500 Euro) pro Monat.

Nach Angaben von "Prive-Swiss" verfügt das Ressort über drei private Einrichtungen in den Vereinigten Staaten, in denen jeweils höchstens drei Patienten stationiert sind. Behandelt werden dem Unternehmen zufolge "erfolgreiche und hochfunktionierende" Klienten, welche mit psychischen Problemen, wie Depressionen oder Abhängigkeiten, zu kämpfen haben.

Nach "Game of Thrones": Kit Harington in Behandlung

Die Nachricht über Haringtons Pause kommt gut eine Woche nach dem Ende des Serienhits, in dem Harington die Rolle des Jon Schnee spielte. Nach acht Jahren mussten Schauspieler und Fans Abschied vom dem Fantasy-Drama nehmen. Der "GoT"-Mime hatte bereits im März auf der "Walker Stalker Con" in Berlin eine Auszeit angekündigt. "Es wäre nicht klug, jetzt direkt den nächsten Job anzunehmen. Meine Frau und ich werden einfach etwas Zeit in London verbringen, in unseren eigenen vier Wänden", sagte Harington auf der Messe.

Christopher "Kit" Catesby Harington wurde in London geboren. Dort absolvierte er auch seine Schauspielausbildung an der renommierten "Royal Central School of Speech and Drama". Seit Juni 2018 ist der Schauspieler mit seiner früheren "GoT"-Serienpartnerin Rose Leslie (32) verheiratet. Das britische Paar hatte sich 2012 bei den Dreharbeiten für die Fantasy-Saga kennengelernt. (dpa)

Themen Folgen