Sendetermine, Sendezeit, Wiederholungen: Alle Infos zur Personality-Show "Studio Schmitt"

Bei ZDFneo ist die Personality-Show "Studio Schmitt" mit Tommi Schmitt zu sehen. Wir informieren Sie hier über Start, Sendetermine, Sendezeiten, Wiederholungen und den Inhalt.

Der Podcaster Tommi Schmitt ist beim Sender ZDFneo mit seiner ersten eigenen Personality-Show auf Sendung. "Studio Schmitt" heißt das Late-Night-Format, welches von Seapoint Productions produziert wird.

Worum geht es in der Sendung? Wann sind die Sendetermine? Und gibt es auch Wiederholungen von "Studio Schmitt" zu sehen? In diesem Artikel erhalten Sie alle wichtigen Infos zu "Studio Schmitt" auf ZDFneo.

Start: Seit wann ist "Studio Schmitt" auf ZDFneo zu sehen?

Die Personality-Show "Studio Schmitt" mit Entertainer Tommi Schmitt startete am Donnerstag, 8. April 2021, auf ZDFneo.

Sendetermine und Sendezeit von "Studio Schmitt" auf ZDFneo

"Studio Schmitt" läuft immer donnerstags um 22.15 Uhr auf ZDFneo. Außerdem ist die jeweilige Ausgabe bereits ab 20.15 Uhr in der Mediathek des Senders verfügbar. Eine Folge dauert je eine halbe Stunde.

Am Feiertag Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 13. Mai 2021) gab es allerdings eine kleine Sendepause.

Wo gibt es Wiederholungen von "Studio Schmitt" zu sehen?

Sie haben eine Folge von "Studio Schmitt" auf ZDFneo verpasst oder zum regulären Ausstrahlungstermin keine Zeit? Kein Problem! ZDFneo strahlt mehrere Wiederholungen der Sendung aus.

Unter anderem können Sie die aktuelle Folge Donnerstagnacht auch eine Stunde nach der Erstausstrahlung zwischen 23.15 Uhr und 23.45 Uhr sehen. Weitere Wiederholungen der aktuellen Episode laufen immer montags um 0.15 Uhr und am Dienstag um 2.55 Uhr bei dem Sender.

Darüber hinaus lassen sich alle Ausgaben von "Studio Schmitt" auch rund um die Uhr kostenlos in der ZDF-Mediathek abrufen.

Inhalt: Worum geht es in "Studio Schmitt" auf ZDFneo?

In seiner Show ordnet Tommi Schmitt jede Woche das aktuelle gesellschaftliche, mediale und kulturelle Geschehen für sein junges Publikum ein. Dabei schaut der Entertainer mit seinem ganz eigenen Blick auf die Dinge und sagt offen und ohne dabei ein Blatt vor den Mund zu nehmen, seine Meinung.

In jeder Folge hat der Entertainer spannende Persönlichkeiten zu Gast und bespricht mit diesen relevante Themen, welche er zudem in diversen Einspielern, aber auch bei verschiedenen Studiospielen aufgreift. Bei den Aktionen und im Gespräch lockt der Host seine Gäste immer wieder aus der Reserve und erfährt von diesen so das ein oder andere spannende Detail.

"Studio Schmitt": Gastgeber Tommi Schmitt kurz vorgestellt

Thomas "Thommi" Schmitt wurde am 26. Januar 1989 in Detmold geboren. In Köln studierte er Medienkommunikation und Journalismus und absolvierte im Anschluss an sein Studium ein Volontariat in der Presseabteilung des Fußballvereins Borussia Mönchengladbach.

Danach begann er als freiberuflicher Autor für diverse TV- und Comedy-Shows zu arbeiten, darunter Sendungen wie "TV total", "Late Night Berlin" oder "LUKE! Die Woche und ich".

Im Jahr 2017 rief er zusammen mit dem Comedian Felix Lobrecht den Podcast "Gemischtes Hack" ins Leben, welcher zu den erfolgreichsten Podcasts im deutschsprachigen Raum zählt. Für seine Arbeit erhielt der Entertainer unter anderem den Deutschen Podcast Preis und bereits drei Mal den Deutschen Comedypreis. (AZ)

