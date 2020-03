14:53 Uhr

"Peter Hase 2": Start verschoben, Cast, Länge, FSK - Trailer und die Infos

"Peter Hase 2" kommt später ins Kino. Hier gibt es alle Infos rund um den neuen Start, Handlung, Besetzung, Länge, Trailer und FSK in unserem Überblick.

"Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker" (Original: Peter Rabbit 2: The Runaway) ist erst im August im Kino zu sehen. Bei der Familienkomödie handelt es sich um die Fortsetzung des gleichnamigen ersten Teils, der im Jahr 2018 erschien.

Alle Informationen rund um Start, Handlung, Trailer, Besetzung, FSK und Länge von "Peter Hase 2" finden Sie hier bei uns in der Übersicht.

"Peter Hase 2": Start verschoben

Der Film "Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker" sollte ursprünglich am 26. März in die Kinos kommen. Wegen der Auswirkungen des Coronavirus wurde der Start aber auf den 7. August verschoben.

Handlung: Darum geht es in "Peter Hase 2"

Thomas und Bea genießen ihr Eheleben in vollen Zügen und teilen sich ihren Garten mit Peter und seiner Hasenfamilie. Obwohl alles wie am Schnürchen läuft, kann sich Peter einfach nicht mit dem ruhigen Vorstadtleben anfreunden. Ihn zieht es in die aufregende Großstadt, die allerlei Abendteuer für den Hasen bereithält. Bald schon gerät Peter allerdings in große Schwierigkeiten...

Kinofilm "Peter Hase 2": Besetzung, Cast und Schauspieler

Auch im Kinofilm "Peter Hase 2" sind wieder einige bekannte Gesichter der Schauspielszene vertreten. Hier geben wir Ihnen einen Überblick, welche Schauspieler und Synchronsprecher Teil des Casts sind:

Peter gesprochen von Christoph Maria Herbst

gesprochen von Thomas McGregor gespielt von Domhnall Gleeson

gespielt von Bea gespielt von Rose Byrne

Mopsi gesprochen von Jessica Schwarz

Wuschelpuschel gesprochen von Anja Kling

Flopsi gesprochen von Heike Makatsch

Das sind Länge und FSK von "Peter Hase 2"

Die genaue Spielzeit von "Peter Hase 2" ist nicht bekannt. Eine spezielle Altersfreigabe für den Film gibt es nicht.

"Peter Hase 2": Trailer

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen