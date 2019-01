21:57 Uhr

Peter Orloff: Schlager-Legende mischt das Dschungelcamp auf Panorama

Peter Orloff, dieser Name dürfte jüngeren Dschungelcamp-Fans wenig sagen. Für die Älteren ist der IBES-Kandidat dagegen eine echte Größe - im Schlagergeschäft.

Peter Orloff – dieser Dschungelcamp 2019-Teilnehmer steht seit vielen Jahrzehnten für Musik, für Schlager, aber auch für ein zielstrebiges Leben mit wenigen negativen Schlagzeilen - mit einer großen Ausnahme.

Peter Orloff wurde 1944 in Lemgo geboren und ist einer der erfolgreichen Stars der deutschen Schlagerbranche - wobei er jene Erfolge vor allem hinter den Kulissen hatte. Orloff hat, wie es RTL bei der Vorstellung der IBES-Kandidaten schön auf den Punkt bringt, "quasi für die halbe Schlagerwelt komponiert", von Roy Black über Rex Gildo, Heino, und Bernhard Brink bis hin zu Julio Iglesias.

Steckbrief: Wer ist Dschungelcamp-Teilnehmer Peter Orloff?

Geboren am 12. März 1944 in Lemgo

am 12. März 1944 in Lemgo Familienstand : verheiratet mit Ehefrau Linda

: verheiratet mit Ehefrau Linda Beruf : Komponist, Schlagersänger, Texter

: Komponist, Schlagersänger, Texter Größter eigener Erfolg : "Ein Mädchen für immer", 1971 Platz 16 in den deutschen Charts

: "Ein Mädchen für immer", 1971 Platz 16 in den deutschen Charts Ziel im Dschungelcamp 2019: Gewinnen und den Gewinn spenden

Peter Orloff wuchs in Nordrhein-Westfalen auf, wo er auch Abitur machte. Sein aus Russland stammender Vater war ein Mitbegründer des weltberühmten Schwarzmeer-Kosaken-Chors - kein Wunder, dass Orloff schon als Jugendlicher und damals jüngster Sänger überhaupt ebenfalls Mitglied dieses Chors wurde.

Den Durchbruch als Autor schaffte der "König der Hitparaden", wie er sich selbst auf seiner anachronistisch wirkenden Webseite nennt, 1969 mit dem Titel "Du", den er für Peter Maffay schrieb. Es folgten weitere Erfolge als Songschreiber und Komponist mit Titeln wie "Der Junge mit der Mundharmonika" und "Der kleine Prinz" von Bernd Clüver.

Peter Orloff ist Teilnehmer im Dschungelcamp 2019

Einen kleinen Tiefpunkt seiner Karriere erlebte der Dschungelcamper 1970, als ihm bei der ZDF Hitparade Betrug unterstellt wurde. Damals waren tausende Postkarten beim ZDF eingegangen, die für einen Song des Komponisten stimmten und manipuliert zu sein schienen. Orloff versicherte allerdings, mit dem Schmu nichts zu tun zu haben - und dem Erfolg beim Publikum schadete das Affärchen auch nicht. Schon 1971 gewann er für den Song "Ein Mädchen für immer" die Goldene Schallplatte.

Das macht Peter Orloff heute: Unterwegs mit dem Schwarzmeer-Kosaken-Chor

Heute können Peter Orloff solche alte Kamellen kalt lassen. Tun sie auch. Stattdessen widmet sich der inzwischen 74-Jährige seinem Hobby, das auch seine Passion ist - eben dem Schwarzmeer-Kosaken-Chor, mit dem er groß wurde. Regelmäßig tritt Orloff mit dem Chor in Kirchen auf - und verzaubert damit jedes Mal aufs Neue sein Publikum.

Peter Orloff und der Schwarzmeer Kosakenchor in der Heilig-Kreuz-Kirche in Pfuhl. Bild: Roland Furthmair

Dass er in seinem hohen Alter noch bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" auftritt (Lesen Sie hier einen Überblick, welche Kandidaten noch im Dschungelcamp 2019 dabei sind ), hat für Peter Orloff einen ganz besonderen Grund. Er ist nämlich Unterstützer der Stiftung "Fly & Help", die sich um Kinder in Not kümmert. Orloff hat angekündigt, sollte er das Dschungelcamp 2019 gewinnen, seinen Gewinn an die Stiftung zu spenden. (AZ)

