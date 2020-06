vor 16 Min.

Pfleger soll Elefant im Magdeburger Zoo misshandelt haben

Ein Video der Bild-Zeitung sorgt derzeit im Netz für Aufregung. Es zeigt einen Pfleger, den einen Elefanten mit einem Metallstock schlägt. Was sagen Experten dazu?

Die Möglichkeit, exotische Tiere zu sehen, bekommen Millionen Menschen in rund 700 deutschen Zoos. Diskussionen über die artgerechte Haltung gibt es dabei immer wieder. Zuletzt hatte ein Video der Bild-Zeitung im Netz für Aufregung gesorgt. Zu sehen sind zwei Pfleger, die eine Elefantenkuh zunächst mit einem Seil zum Zaun der Anlage locken wollten. Weil sich das Tier weigert, schlägt ein Mann mit einer Metallstange, einem sogenannten Elefantenhaken, auf den Rüssel des Elefanten. Das Video soll aus dem Jahr 2017 stammen. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Magdeburg, dass eine Strafanzeige vorliege und ermittelt werde. Doch was ist dran an den Vorwürfen?

Ein Elefantenhaken wird in der Literatur als verlängerter Arm bezeichnet

Torsten Schmidt vom Bund gegen Missbrauch der Tiere bleibt bei seiner Einschätzung vorsichtig: "Man kann auf dem Video nicht erkennen, wie stark der Pfleger den Elefantenhaken einsetzt." Zum tatsächlichen Tathergang haben sich die Verantwortlichen des Magdeburger Zoos auf unsere Nachfrage noch nicht geäußert. Wie die Bild-Zeitung schreibt, soll die Elefantendame im Jahr 2017 vom Elefantenhaus in ein anderes Gehege verlegt worden sein.

Aus dem direkten Kontakt mit den Mitarbeitern wurde durch den Umzug ein geschützter Kontakt mit Artgenossen, sagt Schmidt. Der Biologe, der sich auf Wildtiere spezialisiert hat, erklärt: "In diesem Haltungsmodell sind sich die Tiere weitestehend selbst überlassen, werden durch Zäune getrennt und von Mitarbeitern nur durch die Gitter betreut." Dazu müssten die Tiere allerdings erst lernen, Vertrauen zu den Pflegern aufzubauen und bei deren Rufen an die Gitterstäbe zu kommen, damit pflegerische Tätigkeiten ausgeübt werden können. Für die Elefantenkuh aus dem Video war die Situation wohl noch unbekannt, mutmaßt er.

Elefanten haben ein besonders gutes Gedächtnis und vergessen Schmerzen nicht

Würden Elefanten im direkten Kontakt mit den Mitarbeitern gehalten, was im Großteil der Zoos der Fall sei, werde der Haken auch in der Fachliteratur immer noch empfohlen. Schmidt sagt: "Oft wird er verharmlosend als verlängerter Arm des Trainers bezeichnet." Wenn das Hilfsmittel aber falsch eingesetzt werde, könne dies zu unnötigen Schmerzen und Leiden beim Tier führen und - fast noch schlimmer - wertvolles Vertrauen zerstören, sagt er.

Da Elefanten ein besonders gutes Gedächtnis hätten, rät er davon ab, sie mit dem Haken zu maßregeln. Ist das Vertrauen zum Tierpfleger erst einmal gefährdet, entstehe eine schwierige Situation. Da der aus Sicht des Tierschutzes grundsätzlich zu empfehlende geschützte Kontakt bei der Elefantenhaltung ein besonders vorausschauendes und verantwortungsvolles Management benötigt, so Schmidt, sollte der Einsatz von Gewalt absolut tabu sein.

Nicht jede Stressquelle muss für Tiere negativ sein

Generell, so der Biologe, sei ein Umzug für die Tiere immer eine große Belastung. Die Sicherheit aus dem alten Gehege gehe verloren und die neue Umgebung sorge zumindest am Anfang der Eingewöhnung für Stress.

Zusätzliche Stressquellen könnten neue Artgenossen auf der Anlage, bevorstehende Geburten, Auseinandersetzungen zwischen anderen Tieren, Klopfen an Scheiben, laute Geräusche, Transporte oder ungewohntes Futter sein, sagt Sebastian Scholze vom Verband der Zoologischen Gärten. Nicht jeder Stress sei allerdings negativ zu bewerten: Bei der Paarung beispielsweise, könnte das Aufeinandertreffen in einem fremden Gehege auch für Abwechslung sorgen und das Wohlbefinden der Tiere steigern.

Ob es sich bei dem Video tatsächlich um die Umsiedlung im Jahr 2017 handelt, kann auch Scholze nicht eindeutig bestätigen. Pfleger sollten in schwierigen Situationen selbstverständlich die Ruhe bewahren, sagt er. Dass es beim Umgang mit Wildtieren aber zu einem anderen Gefahrenpotenzial kommen könne, dürfe nicht vergessen werden. (tafe)

