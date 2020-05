vor 18 Min.

"Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind": TV-Termin, Handlung, Besetzung, Trailer - Übertragung heute

"Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" läuft am Pfingstwochenende im Fernsehen. Alle Infos zu TV-Termin, Handlung, Schauspieler und Trailer finden Sie hier.

Von Tanja Schauer

Der " Harry Potter"-Ableger "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" wird zu Pfingsten im TV zu sehen sein. Wann genau ist der Termin? Welche Schauspieler sind beteiligt? Alle Infos zu Übertragung, Handlung und Besetzung, finden Sie hier. Außerdem können Sie sich am Ende einen Trailer zum Film ansehen.

TV-Termin von "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"

Der Fantasyfilm "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" wird am Sonntag, dem 31. Mai 2020, ausgestrahlt. Der Film wird um 20.15 Uhr auf Sat. 1 übertragen.

Handlung: Darum geht es in "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"

"Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" beinhaltet einige Elemente aus dem gleichnamigen, fiktiven Lehrbuch, das von Autorin Joanne K. Rowling als Begleitwerk für die "Harry Potter"-Bücher verfasst wurde.

Im Film begibt sich Zauberer Newt Scamander am Ende einer langen Forschungsreise 1926 nach New York, um dort weiter an magischen Tierwesen zu forschen. Da die Gemeinschaft der Magier aufzufliegen droht, ist die Stimmung in der Stadt jedoch äußerst angespannt. Als Nicht-Magier Jacob schließlich versehentlich einige der magischen Geschöpfe aus Newts Koffer freilässt, nimmt das Unheil seinen Lauf.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"

Das ist die Besetzung in "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind":

Schauspieler Rolle Eddie Redmayne Newt Scamander Katherine Waterston Porpentina „Tina“ Goldstein Ezra Miller Credence Barebone Dan Fogler Jacob Kowalski Alison Sudol Queenie Goldstein Colin Farrell Percival Graves Faith Wood-Blagrove Modesty Barebone Samantha Morton Mary Lou Barebone Ron Perlman Gnarlack Jon Voight Henry Shaw senior Carmen Ejogo Seraphina Picquery Jenn Murray Chastity Barebone Ronan Raftery Langdon Shaw Josh Cowdery Senator Henry Shaw Johnny Depp Gellert Grindelwald

"Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind": Der offizielle Trailer

(AZ)

