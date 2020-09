vor 31 Min.

Pietro Lombardi: Das ist seine neue Freundin Laura Maria

Pietro Lombardi ist wieder in festen Händen. Der Sänger und DSDS-Gewinner hat auf Instagram seine neue Freundin vorgestellt.

Das Geheimnis ist gelüftet. Pietro Lombardi hat seine neue Freundin vorgestellt. Bereits am Freitag hatte der Sänger und DSDS-Gewinner auf Instagram angekündigt, dass es seit der Trennung von Ex-Frau Sarah wieder eine neue Frau in seinem Leben gibt. Er ließ allerdings offen, um wen es sich dabei handelt. Lombardi schrieb lediglich: "Ich muss erstmal klar kommen eine Frau in meiner Story".

Einen Tag später, am Samstag, stellte er der Öffentlichkeit dann seine neue Partnerin vor: Auf Instagram postete er ein gemeinsames Bild mit der Influencerin Laura Maria. Beide stellten auch prompt die gegenseitige Gefühlslage klar: "Ich liebe dich" schrieb Pietro im Kommentar unter das Foto. Laura Maria tat es ihm gleich und kommentierte: "Danke, dass DU mich immer wieder zum Lachen bringst - ich liebe dich" unter ein Video, das das frisch verliebte Paar beim Turteln zeigt.

Wie die Bild-Zeitung berichtet lebt die Rechtsanwaltsgehilfin und Influencerin in Düsseldorf und datete vorher den ehemaligen Schalke Profi Weston McKennie. Mit der Bekanntgabe der Liaison kletterten auch ihre Followerzahlen in die Höhe. Derzeit folgen Laura Maria mehr als 200.000 Menschen auf Instagram. Lauf Bild waren es vor einer knappen Woche noch 78.000. Wie die Zeitung weiter berichtet, haben sich die beiden sogar auf Instagram kennengelernt.

Für Lombardi endet damit eine mehrjährige Zeit als Single, über die er erst im vergangenen Dezember mit dem Sender RTL gesprochen hat. Damals sagte er: "Ich glaube, jeder weiß, dass ich ein Beziehungsmensch bin, aber ich erzwinge keine Beziehung."

Trennung von Sarah Lombardi 2016

Pietro und die Sängerin Sarah Lombardi haben sich 2016 getrennt. Beide hatten sich 2011 in der RTL-Castingshow " Deutschland sucht den Superstar" kennengelernt, geheiratet und den gemeinsamen Sohn Alessio bekommen. Gleichwohl zählt die Ex-Frau zu den etlichen Gratulanten, die dem frisch verliebten Paar ihre Glückwünsche übermittelten. "Alles liebe euch beiden. Freu mich für dich", kommentierte Sarah Lombardi auf Instagram. (AZ mit dpa)

