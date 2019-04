13:31 Uhr

Pink hat mit 17 ein Kind verloren - und spricht nun offen über Fehlgeburten

Jede dritte Schwangerschaft endet mit einer Fehlgeburt. Und doch ist das Thema immer noch ein Tabu. Sängerin Pink hat nun offen über ihre Erfahrungen gesprochen.

Sängerin Pink hat nach eigenen Worten als 17-Jährige ein Kind verloren. Das sagte die heute 39-Jährige der Zeitung USA Today kurz nach Veröffentlichung ihres neuen Albums "Hurts 2B Human", auf dem sie das Erlebnis verarbeitet. "Du fühlst dich, als hasse dich dein Körper, als sei er kaputt, als tue er nicht, was er sollte", sagte die Sängerin. Es sei auch nicht das einzige Mal gewesen, dass sie von diesem Schicksal getroffen wurde: "Ich hatte einige Fehlgeburten seitdem."

Es sei wichtig, über "schmerzvolle" Themen zu sprechen, sagte Pink. Die Musik und Therapien hätten ihr dabei geholfen, diese Erlebnisse zu verarbeiten. "Auch wenn es unangenehm und schmerzhaft ist, gibt es dir etwas, womit du arbeiten kannst", so die Sängerin über ihre Besuche beim Therapeuten. "Ich glaube, der Grund, warum ich zu solch unangenehmen Orten gehen und so ehrlich sein kann, ist, dass ich eine gesunde Portion Humor habe."

Pink hat heute zwei Kinder

Pink ist seit 2006 mit dem Motocross-Profi Carey Hart verheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder: Tochter Willow Sage wird in diesem Jahr acht, Sohn Jameson Moon wurde im Dezember 2016 geboren.

"Hurts 2B Human" erschien am 26. April. Im Song "Happy" geht es dem Interview zufolge um die Fehlgeburt: "Since I was 17, I've always hated my body / and it feels like my body's hated me" ("Seit ich 17 war, habe ich meinen Körper gehasst / und es fühlt sich an, als würde mein Körper mich hassen").

Pink, die im echten Leben Alecia Moore heißt, zählt zu den erfolgreichsten Pop-Musikerinnen der Gegenwart. Insgesamt verkaufte sie mehr als 70 Millionen Singles und 40 Millionen Alben. 2002, 2004 und 2011 wurde sie mit dem Grammy ausgezeichnet.

Auch andere prominente Frauen berichten über Fehlgeburten

Auch andere Prominente, darunter Hilaria Baldwin , die Frau von Alec Baldwin, berichteten kürzlich öffentlich von ihren Fehlgeburten. "Es gab keinen Herzschlag bei der heutigen Untersuchung...es ist also vorbei", schrieb die 35-jährige Baldwin kürzlich auf Instagram. Die vierfache Mutter postete zu der traurigen Nachricht ein Foto ihrer Familie. "Ich bin von so viel Liebe umgeben und fühle mich sehr beschenkt." (dpa/AZ)

