Pixar-Film "Onward", Start heute: Infos zu Besetzung im Cast, Länge, FSK

"Onward" startet heute am 5. März in den Kinos: Alle Infos zu Start, Review und Handlung, hier.

"Onward" startet heute am 5. März: Alle Infos zu Start-Termin, Handlung, Synchronsprechern und Länge erfahren Sie hier. Auch den Trailer bieten wir hier.

Pixar-Fans haben Grund zur Freude: Am heutigen Donnerstag, den 5. März, geht der neue Animationsfilm "Onward" in den deutschen Kinos an den Start. Hier erfahren Sie die wichtigsten Infos zum Start-Termin, der Handlung und Länge.

Kino-Start heute: Handlung von "Onward" im Überblick

Die Handlung erzählt die Geschichte einer magischen Welt, die von Fabelwesen bewohnt wird. In dieser Welt schreitet die Technisierung fort und die Magie geht immer weiter verloren. In diesem Setting wird die Geschichte der zwei jugendlichen Elfenbrüdern Ian und Bartley Lightfoot erzählt.

Die Brüder leben mit ihrer Mutter ein gewöhnliches Teenager-Leben. Ihr Vater, an den sie sich nicht mehr erinnern können, starb, als sie noch jung waren.Doch an Ians 16. Geburtstag führt sie ein Geschenk ihres verstorbenen Vaters auf eine außergewöhnliche Reise, auf der sie herausfinden wollen, ob es nicht doch noch ein wenig echte Magie gibt, die vielleicht sogar ein langersehntes Wiedersehen der Familie mit ihrem Vater möglich macht.

Der offizielle Kino-Start von "Onward" ist heute am Donnerstag, den 5. März 2020.

Besetzung von "Onward": Schauspieler und Sprecher im Cast

Diese Stars Sprechen die Hauptrollen in "Onward":

Rolle Originalsprecher Ian Lightfoot Tom Holland Barley Lightfoot Chris Pratt Corey Octavia Spencher Mutter Lightfoot Julia Louis-Dreyfus

Länge und FSK von Disneys "Onward"

Die genaue Spieldauer des Animationsfilms "Onward" beträgt 102 Minuten. Die offizielle Altersfreigabe liegt bei 6 Jahren.

"Onward": Trailer

Sehen Sie hier den offiziellen Trailer zum Disney-Pixar-Film "Onward":

