Plagiat? Ed Sheeran soll 100 Millionen Dollar zahlen Panorama

Der Sänger soll sich allzu freimütig bei einem Hit von Marvin Gaye bedient haben. Das könnte ihn nun teuer zu stehen kommen.

Diese Summe wäre selbst für den Superverdiener ein ganz schön großer Brocken: Ed Sheeran wurde auf 100 Millionen Dollar verklagt, weil er für seinen Hit „Thinking Out Loud“ ungeniert Elemente eines anderen Songs verwendet haben soll. Sein Mega-Erfolg soll Rhythmen und Harmonien des Siebziger-Jahre-Klassikers „Let’s Get It On“ von Marvin Gaye enthalten.

Mehr noch: Die Stücke seien in Teilen quasi identisch, argumentiert die klagende Firma, die Anteile an Gayes Stück hält. Bereits 2016 hatte die Familie eines der Songschreiber von „Let’s Get It On“ Sheeran in derselben Sache verklagt. Ob dieser Fall schon gelöst ist, wurde nicht öffentlich.

Sheeran hat bislang nicht auf die Klage reagiert. Er kennt sich aus mit solchen Anschuldigungen. Auch in seinem Lied „Photograph“ soll er anderswo geplündert haben. Der 27-Jährige und der Kläger damals einigten sich außergerichtlich. (AZ)

Hier die beiden Stücke zum Vergleich:

