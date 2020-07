vor 16 Min.

PlayStation 5: PS5-Spiele, Release, Preis - Was bekannt ist

So sieht die PlayStation 5 aus, die Ende 2020 erscheinen soll.

Sony hat die PlayStation 5 enthüllt und so einige Spiele samt Trailer enthüllt. Hier finden Sie Infos und Trailer zu den PS5-Games.

Von Sascha Geldermann

Mit der PlayStation 5 will Sony zum Weihnachtsgeschäft die nächste Generation der Kosonsole veröffentlichen. Am Mittwochabend gab es einen ersten Überblick darüber, welche Spiele erscheinen werden. Außerdem wurden einige Infos zum System selbst genannt - auch wenn das genaue Release-Datum und der Preis erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Hier geben wir einen Überblick über die ersten Informationen und die angekündigten Spiele samt Trailer.

Aussehen der PlayStation 5 gezeigt - Release und Preis unkar

Die technischen Daten zur PlayStation 5 waren vorher schon bekannt: Die Konsole bietet natürlich mehr Leistung als die PlayStation 4 und setzt außerdem auf eine SSD-Festplatte für deutlich kürzere Ladezeiten. Am Mittwoch wurde das System dann zum ersten Mal gezeigt. Sie sieht es aus:

Dieses Bild zeigt die beiden Varianten der PlayStation 5 samt Zubehör. Bild: Sony

Die Konsole wird dabei in zwei Varianten erscheinen - klassisch mit Blu-ray-Laufwerk und in einer schlankeren Variante ohne Laufwerk. Letztere Version richtet sich an die Spieler, die ihre Games nur noch digital kaufen und herunterladen. Preis und Release wurde zu beiden Varianten nicht genannt. Die Konsole soll aber Ende 2020 auf den Markt kommen.

Der Controller Dual Sense wurde schon im April gezeigt. Hier finden Sie noch einmal die Infos dazu: PS5-Controller: Die Funktionen des DualSense für die Playstation 5.

PS5-Spiele: Trailer und Infos zu den Games für die PlayStation 5

Bei der Enthüllung am 11. Juni wurden viele Trailer zu PS5-Spielen gezeigt - dazu gehörte "Resident Evil 8" genauso wie "Horizon Zero Dawn 2". Der Release ist in den meisten Fällen nicht genannt worden - schließlich steht der für die Konsole auch noch nicht fest.

Hier geben wir einen Überblick samt Trailer - blau hinterlegte Links führen zu ausführlicheren Artikeln zu den jeweiligen Spielen:

Spider-Man: Miles Morales ( Release zum PS5-Launch)

Astro's Playroom ( Release Ende 2020)

Godfall ( Release zum PS5-Launch)

Deathloop ( Release Ende 2020)

Jett: The Far Shore ( Release Ende 2020)

Hitman 3 ( Release im Januar 2021)

GTA 5 ( Release 2021)

Bugsnax ( Release 2021)

Solar Ash ( Release 2021)

Stray ( Release 2021)

Pragmata ( Release 2022)

