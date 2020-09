09:11 Uhr

PlayStation 5: Release-Termin, Preis und neue PS5-Spiele angekündigt

So sieht die PlayStation 5 aus, die Ende 2020 erscheinen wird.

Sony hat Preis und Release-Datum der PlayStation 5 enthüllt. Außerdem wurden neue Spiele wie "Final Fantasy 16" oder "Hogwarts Legacy" angekündigt.

Von Sascha Geldermann

Die PlayStation 5 von Sony wird genau wie die neuen X-Box-Modelle von Microsoft im November erscheinen. Bei einem Event am Mittwochabend wurden nicht nur der genaue Release-Termin und der Preis genannt. Auch neue PS5-Spiele wurden enthüllt - darunter "Hogwarts Legacy" aus dem " Harry Potter"-Universum. In diesem Artikel fassen wir die Infos für Sie zusammen.

PlayStation 5: Release-Termin in Deutschland und Preis der PS5

Der Erscheinungstermin der PlayStation 5 in Deutschland ist der 19. November 2020. Die technischen Daten zur PS5 waren vorher schon bekannt: Die Konsole bietet natürlich mehr Leistung als die PlayStation 4 und setzt außerdem auf eine SSD-Festplatte für deutlich kürzere Ladezeiten. So sieht das System aus:

Dieses Bild zeigt die beiden Varianten der PlayStation 5 samt Zubehör. Bild: Sony

Die Konsole wird dabei in zwei Varianten erscheinen - klassisch mit Blu-ray-Laufwerk und in einer schlankeren Variante ohne Laufwerk. Letztere Version richtet sich an die Spieler, die ihre Games nur noch digital kaufen und herunterladen. Für die PlayStation 5 mit Laufwerk wird der Preis 499,99 betragen, für die ohne Laufwerk 399,99 Euro.

Der Controller Dual Sense wurde schon im April gezeigt. Hier finden Sie noch einmal die Infos dazu: PS5-Controller: Die Funktionen des DualSense für die Playstation 5.

PS5-Spiele mit "Hogwarts Legacy", "Final Fantasy 16" und "God of War 2"

Am Mittwoch wurden weitere Spiele für die Konsole angekündigt. Dazu gehörte das Rollenspiel "Final Fantasy 16", das noch keinen Release-Termin hat. Bei "God of War 2" wurde Sony konkreter: Der neue Teil der Reihe erscheint 2021. Auch das Spiel "Hogwarts Legacy" aus dem "Harry Potter"-Universum ist für das kommende Jahr angekündigt.

Hier ein Überblick über die interessantesten Spiele für die PS5 mit Release-Datum und Trailer:

Godfall (19. November 2020)

Destruction AllStars (19. November 2020)

Deathloop (Release Ende 2020)

Hitman 3 (Release im Januar 2021)

Hogwarts Legacy (Release 2021)

God of War 2 (Release 2021)

Final Fantasy 16 (kein Release-Datum)

