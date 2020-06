vor 32 Min.

"Pocher & Papa auf Reisen": Sendetermine und Übertragung im TV und Stream - Infos

"Pocher & Papa auf Reisen" ist bald an zwei Terminen bei RTL zu sehen. Sendetermine und Übertragung im TV und Stream - lesen Sie hier alle Infos zur Sendung.

Bei "Pocher & Papa auf Reisen" begeben sich Oliver Pocher und sein Vater Gerd auf eine gemeinsame Reise. Was ihre Berufe angeht, könnten die beiden kaum gegensätzlicher sein: Oliver Pocher ist ein erfolgreicher, in ganz Deutschland bekannter Comedian und Gerd Pocher ist ein gemütlicher Buchhalter aus Burgwedel. RTL will in der Dokureihe "Pocher & Papa auf Reisen" den Zuschauern nicht nur interessante Reiseziele, sondern auch die Vater-Sohn-Beziehung von Familie Pocher zeigen.

Sendetermine, Sendezeiten und Übertragung live im TV und Stream - lesen Sie hier alle Infos.

Sendetermine und Sendezeiten von "Pocher & Papa auf Reisen"

Das Abenteuer beginnt am 19. Juni mit einer Reise nach Thailand. In der zweiten Folge reisen Oliver Pocher und sein Vater in die USA und treffen unter anderem Elvis-Imitatoren. Hier der Überblick zu den Sendeterminen:

Wochentag Datum Uhrzeit Sender Freitag 19.06.2020 20.15 Uhr RTL Freitag 26.06.2020 20.15 Uhr RTL

"Pocher & Papa auf Reisen": Übertragung im TV und Stream

Die Sendung wurde von Januar 2020 bis März 2020 in Thailand und den USA gedreht und ist nun an zwei Sendeterminen im TV bei RTL zu sehen. Ob die Folgen auch im Stream bei TV Now übertragen werden, ist noch unklar, denn "Pocher & Papa auf Reisen" wurde noch nicht in die Programm-Übersicht aufgenommen. Der Streaming-Dienst bietet die Sendungen, die bei RTL laufen, aber üblicherweise auch als Wiederholung im Stream an. Eine Premium-Mitgliedschaft kostet 4,99 Euro im Monat und soll monatlich kündbar sein.

So läuft "Pocher & Papa auf Reisen" ab

Die Sendung besteht aus zwei Teilen in denen Vater und Sohn um die Welt reisen. Doch die Pochers geben sich mit einem normalen Roadtrip nicht zufrieden: Bei Astronautentrainings, Botox-Behandlungen, Squaredance-Wettbewerben, Stand-up-Abenteuern und einer Wildschweinjagd gehen die beiden an ihre Grenzen - und das alles nur in den USA. In Thailand gönnen sich die beiden unter anderem eine etwas andere Massage, besuchen Bergvölker und Ladyboy-Shows. (AZ)

