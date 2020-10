17:13 Uhr

Pocher – gefährlich ehrlich: Sendezeit, TV-Sendetermine, Übertragung heute am 8.10.20

"Pocher - gefährlich ehrlich" kommt heute mit Oliver Pocher und Ehefrau Amira bei RTL. Alle Infos zu Start, Sendetermin, Sendezeit und Übertragung im TV und Live-Stream finden Sie hier.

Mit der Show "Pocher - gefährlich ehrlich" kam der beliebte Comedian nach einer kurzen Pause zurück auf den TV-Bildschirm. Unterstützung erhält Pocher dabei von Ehefrau Amira. Beide präsentieren die lustigsten Inhalte von Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok - und haben nebenbei auch noch Zeit, sich über "das gute alte Fernsehen" lustig zu machen.

Zudem bringt Oliver Pocher einen Klassiker zurück: "Rent a Pocher" sorgte in den Anfangsjahren des Komikers für Top-Quoten und ist als Einspieler Teil der Show. Abgerundet wird das Konzept durch Studioaktionen und Talkgäste.

Alle Infos zu Start, Sendeterminen, Sendezeit und Übertragung im TV und Live-Stream finden Sie hier bei uns in der Übersicht.

Start von "Pocher - gefährlich ehrlich"

Start der neuen Folgen von "Pocher - gefährlich ehrlich" war am Donnerstag, 18. Juni 2020. Nach Ausstrahlung der ersten beiden Staffeln ging die erfolgreiche Sendung nahtlos in eine dritte Staffel über. Diese startete am 27. August und läuft noch bis einschließlich Oktober.

"Pocher - gefährlich ehrlich": Start, Sendetermine und Sendezeit

Die Show mit Oliver Pocher und Sidekick Amira geht seit dem 27. August noch einmal in die Verlängerung und nahtlos in Staffel 3 über. Die Show wird immer donnerstags und sonntags ausgestrahlt - live, wie der Sender betont.

Die nächsten Sendetermine und Sendezeiten finden Sie hier im Überblick:

Datum Uhrzeit Sender 18.06.2020, Donnerstag 23.10 Uhr RTL 25.06.2020, Donnerstag 23.10 Uhr RTL 02.07.2020, Donnerstag 23.10 Uhr RTL 09.07.2020, Donnerstag 23.10 Uhr RTL 16.07.2020, Donnerstag 23.10 Uhr RTL 23.07.2020, Donnerstag 23.10 Uhr RTL 30.07.2020, Donnerstag 23.10 Uhr RTL 06.08.2020, Donnerstag 23.10 Uhr RTL 13.08.2020, Donnerstag 23.10 Uhr RTL 20.08.2020, Donnerstag 23.10 Uhr RTL 27.08.2020, Donnerstag 23.05 Uhr RTL 03.09.2020, Donnerstag 23.05 Uhr RTL 10.09.2020, Donnerstag 23.15 Uhr RTL 17.09.2020, Donnerstag 23.15 Uhr RTL 20.09.2020, Sonntag 23.40 Uhr RTL 24.09.2020, Donnerstag 23.15 Uhr RTL 27.09.2020, Sonntag 23.05 Uhr RTL 01.10.2020, Donnerstag 23.15 Uhr RTL 04.10.2020, Sonntag 23.05 Uhr RTL 08.10.2020, Donnerstag 23.15 Uhr RTL 11.10.2020, Sonntag 23.00 Uhr RTL 15.10.2020, Donnerstag 23.15 Uhr RTL 18.10.2020, Sonntag 23.05 Uhr RTL 22.10.2020, Donnerstag 23.15 Uhr RTL 25.10.2020, Sonntag 23.05 Uhr RTL

"Pocher - gefährlich ehrlich": Das sind Oliver und Amira Pocher

Oliver Pocher ist der Bad Boy des deutschen Unterhaltungsfernsehens. Schon häufiger hat der 1978 in Hannover geborene Komiker die Grenzen des guten Geschmacks weit ausgedehnt. Zuschauer und Sender mögen den Humor des Entertainers trotzdem: Nach langen Jahren bei verschiedenen Sendern stattete RTL Pocher 2019 mit einem Exklusivvertrag aus. Zuletzt war Pocher in der Show "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" zu sehen, die seine Instagram-Rivalität mit dem Schlagerstar aufs Korn nahm.

Ehefrau Amira nimmt als Sidekick an der Show teil. Sie ist seit 2019 mit Pocher verheiratet. Zuvor war die Österreicherin als Visagistin tätig. Das Ehepaar hat ein Kind.

Übertragung von "Pocher - gefährlich ehrlich" im TV und Live-Stream

"Pocher - gefährlich ehrlich" läuft heute im TV auf RTL. Wie der Sender im Vorfeld mitteilte, wird die Show als Live-Übertragung gesendet. Auch im Live-Stream kann die Comedy-Show verfolgt werden: "Pocher - gefährlich ehrlich" läuft zeitgleich auf dem Streamingdienst TVNOW. Voraussetzung dafür ist eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft, die für 4,99 Euro im Monat abgeschlossen werden kann.

Neben der Live-Übertragung können Fans von Oliver und Amira Pocher auch Wiederholungen der Show sehen. Die Folgen stehen dreißig Tage lang zum Abruf auf TVNOW bereit. (dfl)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen