"Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig": Termin, Ablauf, Moderatorin, Live-Übertragung am 1.3.2020

"Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!" heute am 01.03.20 - Alle Informationen rund um Termin, Ablauf, Moderatorin, Übertragung im TV und Stream lesen Sie hier.

Das Battle der TV-Persönlichkeiten gipfelt in einer Liveshow: Bei "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig" heute am 01.03.20 treten beide gemeinsam in den Ring.

Von Monique Neubauer

"Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig" kommt heute am 01.03.20 live im TV und Stream. Seit einigen Wochen liefern sich Moderator und Comedian Oliver Pocher und Schlagersänger Michael Wendler einen beachtlichen und extrem unterhaltsamen Social-Media-Beef. Oliver Pocher hat dabei ordentlich ausgeteilt – aber jetzt schlägt der Wendler zurück und fordert Pocher zu einem Duell heraus: In der RTL-Liveshow "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!" batteln sich die beiden TV-Persönlichkeiten nun, um ihren Social-Media-Beef endlich zu klären und um Ruhm und Ehre zu kämpfen. Der Kampf wurde von RTL bereits am vergangenen Freitag in Folge 2 der Tanz-Show " Let's Dance" 2020 kräftig beworben.

Alle wichtigen Informationen zu Termin, Ablauf, Moderatorin und der Übertragung im TV und Stream, finden Sie hier!

"Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig": Termin heute am 01.03.20

Heute am 1. März um 20.15 Uhr erreicht das Duell der beiden Fernseh Persönlichkeiten seinen Höhepunkt: In einem eigenen RTL-Format steigen beide erstmals gemeinsam in den Ring.

Das ist der Ablauf des Duells zwischen Oliver Pocher und Michael Wendler

Die Live-Sendung ist in verschiedene Spielrunden aufgeteilt: Neun knallharte Spiele und ein großes Finale warten auf Comedian Oliver Pocher und den frischverliebten Schlagersänger Michael Wendler. Für das Finale müssen beide Teilnehmer Nerven bewahren.

Die Spielregeln sind einfach: In jeder Spielrunde können die beiden Männer Punkte erkämpfen. Auch die Frauen von Pocher und Wendler dürfen in manchen Spielen ihren Männern unter die Arme greifen. So können Amira Pocher und Laura Müller ihre Partner beim Kampf um die Punkte unterstützen. Die erspielten Punkte werden mit ins Finale genommen, wo auf beide "TV-Stars" eine Überraschung wartet.

Die Moderatorin bei "Pocher vs. Wendler"

Moderiert wird das Battle von Sport- und Show-Moderatorin Laura Wontorra. Als Moderatorin von „Ninja Warrior Germany“ weiß sie, wie man Männer in ihre Schranken verweist. Auch bei "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!" soll sie für ein offenes und faires Duell sorgen. Sie erklärt die Spielregeln und sorgt dafür, dass diese eingehalten werden. Sprich: Was sie sagt, ist Gesetz! Bei Nichteinhaltung der Regeln, werden von der erfahrenen Sport-Journalistin gelbe und rote Karten verteilt. Für eine rote Karte gibt es sogar Punktabzug.

Laura Wontorra moderiert das Battle "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!" Bild: TVNOW / Markus Hertrich

"Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig": Übertragung im TV und Live-Stream

Parallel zur TV-Ausstrahlung auf RTL gibt es "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!" auch im Stream bei TV NOW zu sehen. Dort können Sie die Folgen online auch nach der Ausstrahlung sehen. Für einen kurzen Zeitraum können Sie die Folgen nach der Ausstrahlung kostenlos und ohne Abo abrufen. Um die Show online im Live-Stream zu erleben muss allerdings ein Abo abgeschlossen werden, was aber als Probemonat getestet werden und laut Anbieter monatlich gekündigt werden kann. Ansonsten kostet TV NOW 4,99 im Monat.

