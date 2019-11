vor 35 Min.

"Pokémon Schwert und Schild": Release, Gameplay und Trailer

Im November veröffentlicht Nintendo das neue Abenteuer-Videospiel "Pokémon Schwert und Schild". Alle Infos rund um Story, Gameplay, und Trailer gibt es hier.

Kommende Woche dürfen sich Pokémon-Fans freuen: Endlich bringt Nintendo das seit langem erwartete Open-World Spiel "Pokémon Schwert und Schild" auf den Markt. Spieler werden in einer riesigen Welt umherreisen und sich ihre Lieblings-Pokémon fangen können, um dann mit ihnen in der Arena anzutreten. Nintendo bietet das Spiel sowohl als Doppelpack Pokémon Schwert und Schild", als auch einzeln als "Pokémon Schild" und "Pokémon Schwert" an.

Infos rund um Start, Gameplay, Story und Trailer finden Sie hier im Überblick.

Wann erscheint "Pokémon Schwert und Schild" für die Nintendo Switch? Der Starttermin

Nintendo hat das Datum für den weltweiten Release von "Pokémon Schwert und Schild" auf Freitag, den 15. November 2019, festgelegt.

"Pokémon Schwert und Schild": Gameplay und Story

Das Videospiel "Pokémon Schwert und Schild" spielt in der sogenannten "Galar-Region", in der Mensch und Pokémon friedlich Seite an Seite leben. Dort können die Spieler sowohl auf neu eingeführte Pokémon der achten Gerneration, als auch auf bereits bekannte Pokémon aus den vorherigen Spielversionen treffen. Zudem gibt es in dem neuen Nintendospiel eine weitläufige Fläche, die auch "Naturzone" genannt wird. In diesem Bereich ist es möglich, Pokémon bereits vor Kampfbeginn in der freien Natur zu beobachten. Dabei verbindet die Naturzone mehrere Städte miteinander und beheimatet, je nach Wetter und genauem Aufenthaltsort, unterschiedliche Pokémon.

Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Arenakämpfe zu gewinnen und somit zum "Champ" zu werden. Die Spieler suchen sich dazu Partner-Pokémons aus, mit denen sie dann gemeinsam die virtuelle Welt von "Pokémon Schwert und Schild" entdecken.

Offizieller Trailer zu "Pokémon Schwert und Schild" veröffentlicht

Am 15. November erscheint das Spiel weltweit auf dem Markt. Ungeduldige Fans und interessierte Gamer können sich aber bereits vorab durch den Trailer zu "Pokémon Schwert und Schild" einen ersten Eindruck verschaffen.

