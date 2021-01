vor 18 Min.

Pokerface – nicht lachen!: Vorschau zur neuen ProSieben-Show

"Pokerface - nicht lachen!" auf ProSieben: Alle Infos zur Sendung hier in unserer Vorschau.

"Pokerface – nicht lachen!" ist ab morgen auf ProSieben zu sehen. In der neuen Show geht es für die Prominenten darum, ihre Selbstbeherrschung unter Beweis zu stellen. Wer überzeugt mit dem besten Pokerface?

Hier in unserer Vorschau erfahren Sie alles Wichtige über das Spielprinzip, die Sendezeit und Sendetermine, sowie die prominenten Star-Gäste, die sich der Herausforderung auf ProSieben stellen.

"Pokerface – nicht lachen!": Darum geht es in der neuen Show

Bei "Pokerface - nicht lachen!" gilt es, stets die Contenance zu bewahren. Insgesamt treten 16 Prominente in Teams gegeneinander an. Für die vier Teams gibt es nur eine Regel, um letztlich den Sieg ihr Eigen nennen zu können: Sie dürfen auf keinen Fall lachen.

Kein einfaches Unterfangen, da ihnen ununterbrochen Video-Clips vorgespielt werden, bei denen kein Auge trocken bliebt. Ob ansteckende Lach-Flashs oder urkomische Pannen im Eigenheim - den Promis wird mit dem Lach-Verbot einiges Abverlangt. Wer schafft es sein Poker-Face zu wahren und am Ende den Sieg für sein Team mit nach Hause zu nehmen?

Sendetermine von "Pokerface - nicht lachen!"

Insgesamt werden zwei Ausgaben der neuen ProSieben-Show ausgestrahlt. Hier finden Sie die beiden Sendetermine und die Sendezeit von "Pokerface - nicht lachen!" im Überblick:

Sendetermine Sendezeit Sender Donnerstag, 7. Januar 2021 20.15 Uhr ProSieben Donnerstag, 14. Januar 2021 20.15 Uhr ProSieben

Vorschau: Diese Promis sind bei "Pokerface - nicht lachen!" dabei

Die 16 teilnehmenden Promis werden in insgesamt vier Teams eingeteilt. Diese Star-Gäste treten in Folge 1 von "Pokerface - nicht lachen" gegeneinander an:

Pierre Littbarski (ehemaliger Fußballspieler)

(ehemaliger Fußballspieler) Thomas "Icke" Häßler (Fußballtrainer und ehemaliger Spieler)

(Fußballtrainer und ehemaliger Spieler) Lothar Matthäus (ehemaliger Fußballspieler - und Trainer)

(ehemaliger Fußballspieler - und Trainer) Roman Weidenfeller (ehemaliger Fußballspieler)

(ehemaliger Fußballspieler) Panagiota Petridou (Moderatorin)

Matze Knoop (Comedian)

Laura Karasek (Moderatorin)

(Moderatorin) Jochen Schropp (Moderator)

(Moderator) Simon Pearce (Schauspieler)

(Schauspieler) Faisal Kawusi (Comedian)

Thorsten Legat (ehemaliger Fußballspieler)

(ehemaliger Fußballspieler) Joey Heindle (Sänger)

(Sänger) Jana und Thore Schölermann (Schauspieler und Moderatoren)

(Schauspieler und Moderatoren) Miriam und Felix Neureuther (Ski-Sportler)

Diese Stars treten in der zweiten Runde von "Pokerface - nicht lachen!" gegeneinander an:

Pierre Littbarski (ehemaliger Fußballspieler)

(ehemaliger Fußballspieler) Thomas "Icke" Häßler (Fußballtrainer und ehemaliger Spieler)

(Fußballtrainer und ehemaliger Spieler) Patrick Esume (American-Football Trainer)

(American-Football Trainer) Björn Werner (ehemaliger American-Football Spieler)

(ehemaliger American-Football Spieler) Theresia Fischer (Model)

(Model) Tatjana Wiedemann (Model)

(Model) Candy Crash (Influencerin)

Jasmin Wagner (Sängerin)

(Sängerin) Simon Gosejohann (Comedian)

(Comedian) Ruth Moschner (Moderatorin)

(Moderatorin) Matze Knoop (Comedian)

Panagiota Petridou (Moderatorin)

Lisa und Lena Mantler (Influencerinnnen)

(Influencerinnnen) Dennis und Benni Wolter (Youtuber)

