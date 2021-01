14:04 Uhr

Polizei: Mann sauniert auf geparktem Anhänger am Fahrbahnrand

Zeugen hatten die Polizei wegen eines angeblich nackten Mannes am Straßenrand alarmiert. Der hatte es sich in einer Fasssauna gemütlich gemacht.

Ein Mann hat an einem Fahrbahnrand eine mobile Sauna benutzt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Zeugen am Samstagabend einen vermeintlich nackten Mann in Wallerfangen ( Saarland) gemeldet, der aus einem Fahrzeug gestiegen sei.

Saunieren in einem Anhänger ist nicht verboten

Die Beamten fanden vor Ort den "ausreichend bekleideten" Mann, der in der Fasssauna auf einem geparkten Anhänger saunierte. Die Saunagänge in einer ordnungsgemäß als Anhänger geparkten Sauna seien nicht verboten, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Den Mann erwarten damit keine Konsequenzen. (dpa)

