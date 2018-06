vor 35 Min.

Polizei beendet Party auf Burg mit 200 jungen Leuten Panorama

Auf einer Burg in Esslingen haben 200 Menschen eine Part gefeiert, die aus dem Ruder lief. Die Polizei musste einschreiten.

Eine Party mit rund 200 jungen Leuten auf einer Burg hat die Polizei hat in der Nacht zum Samstag in Baden-Württemberg beendet. Nach Angaben eines Sprechers hatte ein Anrufer gemeldet, dass auf der Burg in Esslingen am Neckar eine private Party stattfinde, zu der über soziale Medien eingeladen worden sei. Es handele sich um eine Geburtstagsfeier. Die Beamten machten der Party ein Ende - weil es zu Vandalismus, zu Ruhestörung, zu Anhäufen von Müll und teils gewaltsamen Auseinandersetzungen kam.

"Biertische sind über die Burgmauer in die Weinberge geflogen", sagte der Sprecher. Auch eine Schlägerei habe es gegeben. Die Polizei sucht nun den Initiator - auch wegen möglicher entstandener Kosten.

Die Burg in der Neckarstadt ist ein Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Von oben schauen Besucher auf die historische Altstadt. Immer wieder gibt es dort auch Veranstaltungen - im Hochsommer ist dort beispielsweise ein Open-Air-Kino zu finden. (dpa)

