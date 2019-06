vor 2 Min.

Polizei befreit entführte Pflegerin

Eine Pflegerin war vor einer Woche aus Aspach verschwunden. Nun hat die Polizei sie befreit.

Die Polizei hat die seit rund einer Woche verschwundene Pflegerin aus Aspach (Rems-Murr-Kreis) befreit. Der Frau gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte die Polizei in Aalen mit. Zwei mutmaßliche Entführer seien am Dienstagnachmittag in Frankreich gefasst worden. Die 47-Jährige war vor einer Woche mit einem Wohnmobil verschleppt worden. (dpa)

