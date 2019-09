vor 26 Min.

Polizei fasst mutmaßlichen Frauenmörder nach Großfahndung

Der Zugriff erfolgte in der Nacht auf Samstag: Die Polizei hat den mutmaßlichen Frauenmörder von Göttingen gefasst. Der Festnahme in einem Zug hatte er sich zuvor entzogen.

Nach der tödlichen Messerattacke auf eine Frau in Göttingen hat die Polizei den Verdächtigen festgenommen. Zuvor hatten die Ermittler einen Hinweis erhalten.

Der mutmaßliche Frauenmörder von Göttingen ist gefasst. Ermittler nahmen in der Nacht auf Samstag einen 52-jährigen Verdächtigen fest. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge den Tatverdächtigen gegen 22.50 Uhr erkannt und die Beamten alarmiert. Der Zugriff erfolgte dann vor einem Schnellrestaurant. Für Samstag hat die Polizei eine Pressekonferenz angekündigt.

Frau in Göttingen getötet - Verdächtiger nach Großfahndung gefasst

Vorausgegangen war eine Großfahndung der Polizei in der Gegend zwischen Hannover und Göttingen. Bereits am Freitagvormittag hätten die Beamten Frank N. fast gefasst: Augenzeugen hatten den Mann in einem Nahverkehrszug entdeckt. Das Zugpersonal hatte das Abteil des Verdächtigen daraufhin verschlossen und die Bundespolizei alarmiert. Auf dem Bahnhof in Elze nahe Hildesheim entkam er aber durch ein eingeschlagenes Zugfenster und flüchtete.

Der Bahnhof der Kleinstadt war am Freitag für rund fünf Stunden mit rot-weißem Flatterband gesperrt. Mehrere Streifenwagen und zahlreiche Beamte waren im Einsatz, auch Spürhunde. Ein Polizeihubschrauber kreiste entlang der Bahnstrecke.

Bluttat von Göttingen: Opfer und Täter hatten sich gestritten

Frank N. soll am vergangenen Donnerstag auf offener Straße eine Frau in Göttingen angegriffen und tödlich verletzt haben. Laut Polizeiangaben war der Deutsche nach der Bluttat auf einem Fahrrad mit Packtaschen geflohen. Die Ermittler hatten daraufhin Fotos von dem mutmaßlichen Angreifer veröffentlicht und davor gewarnt, ihn anzusprechen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge waren der Verdächtige und das 44-jährige Opfer im Stadtteil Grone in Streit geraten. Dabei habe Mann die Frau massiv angegriffen und sie so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort starb. Zeugen, die ihr helfen wollten, wurden laut Polizei ebenfalls von dem mutmaßlichen Täter attackiert. Dabei erlitt eine Frau so schwere Verletzungen, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.

#Gewaltverbrecher #Grone #Fahndungserfolg

BREAKING NEWS ++ Fahndungserfolg in Göttingen ++ Der gesuchte Gewaltverbrecher Frank N. ist gegen 22.50 Uhr in der Göttinger Innenstadt festgenommen worden ++

Hier die Erstmeldung https://t.co/FjQNHOYRJz

/* jk — Polizei Göttingen (@Polizei_GOE) 27. September 2019

Laut einem Bericht der Bild-Zeitung stach der Mann das Opfer zunächst nieder, schlug dann mit einem Feuerlöscher auf die Frau ein, übergoss sie mit Benzin und zündete sie an - die Polizei wollte zu diesen Details zunächst nichts sagen. "Wir kommentieren das nicht", sagte eine Sprecherin am Donnerstagabend auf Anfrage. Das Motiv war zunächst unklar.

Vor diesem China-Restaurant soll der Verdächtige die Frau getötet haben. Zuvor war es laut Polizeiangaben zum Streit gekommen. Bild: Swen Pförtner, dpa

Göttingen: Verdächtiger ist mehrfach vorbestraft

Im Zuge der Fahndung, bei der die Polizei zeitweise auch einen Hubschrauber einsetzte, kamen immer mehr Details über den Verdächtigen ans Licht. Laut einem Bericht der Hannoverschen Allgemeinen ist N. ein verurteilter Sexualstraftäter. Insgesamt soll er drei Mal wegen Vergewaltigung verurteilt worden sein, fast 14 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht haben. Schon als Jugendlicher musste er wohl für zwei Jahre und neun Monate hinter Gitter, später erneut für fünf Jahre. Zuletzt wurde er 1994 zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Seit 2001 ist er wieder auf freiem Fuß.

Während der Großfahndung sperrte die Deutsche Bahn vorsorglich den Göttinger Bahnhof und die Strecke zwischen Hannover beziehungsweise Hildesheim und Kassel. Mehrere Züge im Fernverkehr wurden umgeleitet. Die Sperrung wurde am Freitagnachmittag nach rund zwei Stunden aufgehoben. (dpa)

