10:35 Uhr

Polizei findet Leiche eines Jugendlichen am Berliner Stadtrand Panorama

Die Leiche eines Jugendlichen wurde am Donnerstag in Ahrensfelde am Berliner Stadtrand gefunden. Die Ergebnisse zur Todesursache sollen am Freitag vorliegen.

Nach dem Fund eines toten Jugendlichen in Brandenburg wird vom Obduktionsergebnis Aufschluss über die Identität des Jungen erwartet. Die Ergebnisse auch zur Todesursache sollten am Freitag vorliegen, sagte eine Polizeisprecherin in Frankfurt an der Oder. Die Ermittler gingen nach ersten Erkenntnissen von einem Gewaltverbrechen aus.

Berlin: Zusammenhang mit vermissten Jugendlichen nicht ausgeschlossen

Die Leiche des Jugendlichen wurde am Donnerstagmittag in Ahrensfelde am nordöstlichen Stadtrand von Berlin auf einem Feld im Ortsteil Eiche gefunden. Passanten entdeckten den Toten und alarmierten die Polizei. Die Mordkommission der Polizei übernahm die Ermittlungen.

Ermittelt werde in alle Richtungen, hieß es. Ein Zusammenhang mit einem in Berlin vermissten Jugendlichen schlossen die Ermittler nicht aus. Seit Dienstagabend wird ein 13-Jähriger aus dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf vermisst. (afp)

Themen Folgen