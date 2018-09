21:33 Uhr

Polizei findet Leiche in Schwäbisch Gmünd Panorama

Ein Streit in Schwäbisch Gmünd ist offenbar tödlich ausgegangen - die Polizei fand eine Leiche. Zuvor war ein Notruf eingegangen.

Die Polizei hat mutmaßlich nach einem Streit eine Leiche in Schwäbisch Gmünd gefunden. Per Notruf waren zuvor Streitigkeiten gemeldet worden, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Weil auch ein Schuss gefallen sein soll, seien viele Wagen am Einsatzort. Die Spurensicherung lief. Nähere Angaben zum Opfer und zu den Hintergründen des Vorfalls machte die Polizei am Abend nicht. (dpa/lsw)

