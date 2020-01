vor 53 Min.

Polizei findet Leichen von drei Männern in London

In London sind drei Männer erstochen worden. Die Polizei fand die Leichen am Sonntag bei einem Einsatz. Wie die Männer zu Tode kamen, ist aktuell noch unklar.

Im Nordosten Londons sind am späten Sonntagabend drei Männer unter noch ungeklärten Umständen erstochen worden. Die Polizei habe bei ihrem Eintreffen am Einsatzort drei Leichen entdeckt, berichteten die Medien. Scotland Yard habe inzwischen die Ermittlungen zum Tod der drei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren aufgenommen. Das Gebiet im Stadtteil Seven Kings sei weiträumig abgeriegelt worden. (dpa)

