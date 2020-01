06:20 Uhr

Polizei findet drei Tote: Sohn soll Eltern und sich selbst getötet haben

In einem Haus in Starnberg hat die Polizei drei Tote entdeckt, ein Ehepaar und dessen Sohn. Die Polizei geht davon aus, dass der Sohn die Eltern getötet hat.

In einem Haus in Starnberg sind am Sonntag drei Tote gefunden worden. Dabei handelt es sich laut Polizei um das Ehepaar, das in dem Haus lebte, und dessen Sohn, teilte die Polizei mit. Angehörige der Eheleute hatten die Polizei informiert, weil sie das Paar seit mehreren Tagen nicht erreichen konnten. Eine Polizeistreife fand dann die drei Toten im Haus.

Es sei davon auszugehen, dass der Mann seine Eltern umgebracht habe, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Im Anschluss habe er sich nach ersten Erkenntnissen selbst getötet. Es scheine sich um ein Familiendrama zu handeln, erklärte Sprecher der Polizei. Es gibt demnach keine Hinweise darauf, dass noch weitere Menschen an der Bluttat beteiligt waren. (dpa)

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie Hilfe

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen