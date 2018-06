20:17 Uhr

Polizei gelingt Schlag gegen Waffenschieberring Panorama

Ein international tätiger Schieberring ist der Polizei ins Netz gegangen. In Essen wurden ein Sturmgewehr und kiloweise Patronen gefunden.

In einer gemeinsamen Aktion sind Polizeibehörden in Kroatien, Deutschland und der Schweiz gegen einen international tätigen Schieberring vorgegangen. Er soll Waffen aus Kroatien verkauft haben. Allein in dem Balkanstaat habe es am Montag 19 Festnahmen gegeben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Essen am Dienstag. Die Behörde hatte die Federführung für den Einsatz in Deutschland und der Schweiz.

In Essen wurde ein 42 Jahre alter Mann aus Bosnien-Herzegowina von Spezialkräften festgenommen. Bei Durchsuchungen von drei Objekten in Essen fanden die Fahnder ein Sturmgewehr und 15 Kilogramm Munition. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 42-Jährigen. Die Ermittler werfen dem Mann illegalen Waffenhandel und einen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor.

Auch ein Mann aus Eching ist soll Waffen ge- und verkauft haben

Tatverdächtig seien auch ein 45 Jahre alter Deutscher mit Wohnsitzen in München und der Schweiz sowie ein 46 Jahre alter Kroate aus dem bayerischen Eching. "Allen dreien wird vorgeworfen, mehrfach Waffen angekauft und verkauft zu haben, die aus Kroatien stammen", sagte Oberstaatsanwältin Anette Milk. Jeweils zwei Objekte wurden in Bayern und in der Schweiz durchsucht.

Laut Mitteilung des kroatischen Innenministeriums soll die Waffenschieberbande zwischen September 2016 und Juni 2018 unter anderem mit 46 Kurzwaffen, 63 Langwaffen und fünf Handgranaten gehandelt haben. Bei den Durchsuchungen am Montag in 26 Objekten in Kroatien seien unter anderem 17 Pistolen, 19 Gewehre, eine Panzerfaust sowie größere Summen Bargeld verschiedener Währungen gefunden worden. (dpa)

