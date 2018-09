vor 51 Min.

Polizei hat nicht genug Hemden für Nachwuchsbeamte

Bei der Polizei von Baden-Württemberg gab es dieses Frühjahr Lieferengpässe bei Diensthemden. Nachwuchsbeamte mussten sich getragene Hemden leihen.

Die baden-württembergische Polizei hat im Frühjahr zu wenig Diensthemden für ihre Nachwuchsbeamten gehabt. Grund für den Lieferengpass: Von den Beamten in Ausbildung sei sehr oft eine bestimmte Größe nachgefragt worden, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag in Stuttgart mit. Das Problem sei inzwischen gelöst.

Nachwuchsbeamte mussten sich getragene Uniformteile leihen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisierte das Innenministerium. Oft dauere es bis zu drei Monate nach der Einstellung, bis mit der Einkleidung begonnen werde, bemängelte Thomas Mohr, Landesvorstandsmitglied der GdP in Mannheim. Weil die Vereidigung auf die Verfassung zeitnah innerhalb von zwei bis drei Wochen in Uniform erfolge, hätten sich in diesem Frühjahr junge Leute getragene Uniformteile leihen müssen. Das sei ein Zustand, den es bei einem staatlichen Arbeitgeber nicht geben dürfe.

"Das Problem sitzt tiefer", sagte der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer. "Seit Monaten haben wir große Lieferengpässe." Ein Beispiel seien Sommerhosen, die erst im Winter verfügbar seien. Auch bei Schuhen gebe es mehrmonatige Lieferzeiten.

Kritik an baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobel (CDU)

Auch FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke kritisierte das von Thomas Strobl (CDU) verantwortete Innenministerium. Eigentlich könne es nicht schwer sein, für eine überschaubare Zahl von Polizeianwärtern Kleidung zu kaufen. "Angesichts dieses Unvermögens werden wir uns für den kommenden Winter wohl auch Sorgen müssen, ob Innenminister Strobl für seine eigene Größe ausreichend Kleidung vorrätig hat." (dpa,lsw)

