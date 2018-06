11:20 Uhr

Polizei in Belgien erschießt Mann mit Messer Panorama

Nachdem er mit einem Messer auf belgische Polizisten losgegangen war, wurde der Täter tödlich verletzt.

Die belgische Polizei hat am Freitagmorgen in Charleroi einen Mann erschossen, der mit einem Messer auf Beamte losgegangen sein soll. Vorangegangen war ein gewalttätiger Konflikt in der Familie, zu dem die Polizei gerufen worden war, wie die Nachrichtenagentur Belga am Freitag meldete.

Die Auseinandersetzung im Familienkreis soll sich in einer Wohnung in der südbelgischen Stadt abgespielt haben. Dabei wurden laut der Nachrichtenagentur Belga zwei Personen verletzt, nach ersten Informationen die Partnerin und der Sohn des Verdächtigen.

Täter wurde tödlich getroffen

Die Konfrontation mit der Polizei gegen 8.00 Uhr geschah jedoch dem Bericht zufolge auf offener Straße in der Nähe. Der mit dem Messer bewaffnete Mann habe sich auf die Beamten gestürzt. Diese hätten daraufhin das Feuer eröffnet und ihn tödlich getroffen.

Ende Mai hatte in Lüttich ein Mann zwei Polizistinnen mit einem Messer angegriffen und getötet - allerdings unter ganz anderen Umständen. Die damalige Tat war nach Einschätzung der Ermittler wohl terroristisch motiviert. Auch ein junger Passant wurde getötet. Belgien ist immer wieder Ziel islamistischer Anschläge. (dpa)

