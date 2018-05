vor 53 Min.

Polizei räumt besetztes Haus in Neukölln Panorama

In Berlin hat die Polizei besetze Häuser geräumt. Demonstranten protestieren vor einem Haus in der Reichenberger Straße und unterstützten die Besetzer.

Im Berliner Stadtteil Neukölln hat die Polizei ein Haus geräumt. Demonstranten hatten das Gebäude aus Protest gegen die prekäre Wohnungslage in Berlin besetzt.

Die Polizei hat am Sonntagabend ein nur wenige Stunden zuvor besetztes Haus im Berliner Stadtteil Neukölln geräumt. Gegen 56 Personen werde wegen Hausfriedensbruch ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Montag. Zuvor hatte die Eigentümerin des Hauses in der Bornsdorfer Straße 37b, die landeseigene Stadt und Land Wohnungsbaugesellschaft, ein schriftliches Räumungsbegehren beantragt.

Polizei und Demonstranten streiten sich um Zahl der Besetzungen

Hausbesetzer waren am Sonntag aus Protest gegen die prekäre Lage am Wohnungsmarkt in Berlin in mehrere leerstehende Gebäude eingedrungen. Die Polizei sprach von bis zu acht Häusern. Ein Sprecher der Aktivisten erklärte dagegen, man habe mindestens neun Häuser besetzt - etwa in Kreuzberg, Neukölln und Friedrichshain.

"Es wurden etliche Gebäude überprüft", sagte der Polizeisprecher. Bei den meisten Häusern habe es sich allerdings um Schein-Besetzungen gehandelt. "Die Aktivisten hatten über die sozialen Medien verbreitet, dass die Häuser besetzt seien. Nach Überprüfung haben wir aber festgestellt, dass sich da niemand aufgehalten hat", sagte der Sprecher. (dpa)

