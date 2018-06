vor 21 Min.

Polizei schießt auf Randalierer aus Österreich im Berliner Dom Panorama

Der Hintergrund der Tat ist aktuell noch unklar: Die Berliner Polizei soll am dortigen Dom auf einen Menschen geschossen haben.

Bei dem Mann, der im Berliner Dom randaliert haben soll, handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 53 Jahre alten Österreicher. Er habe mit einem Messer hantiert und sich aggressiv verhalten. Das Kirchenpersonal habe die Polizei verständigt, sagte Sprecher Winfrid Wenzel am Sonntag. Rund 100 Menschen seien daraufhin am Nachmittag aus der Kirche in Sicherheit gebracht worden.

Als die Polizei auf den Mann schoss, war der Dom laut Wenzel geräumt. Bei dem Einsatz wurden sowohl der Österreicher als auch ein Polizist schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Auch der Beamte wurde demzufolge von einem Polizei-Projektil gestroffen. Beide seien im Krankenhaus. Es ermittle die dritte Mordkommission des Landeskriminalamtes. Einen terroristischen Hintergrund gebe es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. (AZ/dpa)

