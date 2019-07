vor 44 Min.

Polizei stellt mehrere Waffen bei Clan-Hochzeit in Bottrop sicher

In Bottrop ist es am Mittwochabend zu einem Großeinsatz gekommen. Polizisten haben Gäste einer Clan-Hochzeit kontrolliert.

Bei einem Großeinsatz auf einer Clan-Hochzeit in Bottrop hat die Polizei zwei Personen festgenommen und Waffen beschlagnahmt. Zeitgleich gab es weitere Einsätze.

In Bottrop ist es am Mittwochabend zu einem Polizei-Großeinsatz gekommen. Bei einer Clan-Hochzeit wurden zwei Personen festgenommen und mehrere Waffen sichergestellt, darunter Messer, Baseballschläger und einen Elektroschocker.

Das Fest fand laut der WAZ in einer Veranstaltungshalle im Gewerbegebiet Knippenburg statt. Die Polizei soll erfahren haben, dass daran Gäste aus mehreren Familienclans teilnehmen wollten. "Wir haben Erkenntnisse, dass es im Umfeld der Feier zu Straftaten und Ordnungswidrigkeiten kommen könnte", sagte die Polizeisprecherin Ramona Hörst.

Zeitgleich habe es auch Einsätze in Gelsenkirchen und Essen gegeben. Das Ziel: Es sollten Autobahn-Blockaden oder andere Verkehrsstörungen verhindert werden. Insgesamt waren 456 Menschen und 186 Fahrzeuge kontrolliert worden. Gegen die beiden Verhafteten lagen Haftbefehle vor. Darüber hinaus wurden drei Anzeigen gestellt, unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.

Clan-Hochzeit: Gäste schon bei der Anreise kontrolliert

Die Veranstaltungshalle im Gewerbegebiet Knippenburg ist wegen ihrer Größe für solche Feste über Bottrop hinaus bekannt, schreibt die WAZ. Polizisten sollen schon am Nachmittag in der Nachbarstadt Gelsenkrichen Autofahrer kontrolliert haben, die möglicherweise als Hochzeitsgäste auf dem Weg nach Bottrop waren.

Vor der Bottroper Hochzeitshalle, in deren Umkreis die Polizei am Mittwochabend so massiv auftrat, war laut WAZ bei einer Hochzeitsfeier vor rund acht Jahren der 32-jährige Ibrahim J. ermordet worden.

Das mutmaßliche Clanmitglied war im Streit mit drei Männern mit einem Messer hinterrücks erstochen worden. Die Brüder Chalid (29) und Bilal C. (24) aus Arnsberg wurden danach zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, den dritten Verdächtigen sprach das Gericht frei.

Mit Clans gibt es in NRW immer wieder Probleme

Immer wieder ist es in der vergangenen Zeit zu Autokorsos gekommen oder Hochzeitgesellschaften haben Autobahnen blockiert. Auch sollen Festgäste Freudenschüsse abgegeben haben. Die Polizei Nordrhein-Westfalen will daher in Zukunft vorbeugend gegen solche Ausschreitungen vorgehen.

Wie die WAZ berichtet, hatten Polizisten zu Beginn des Jahres bei einer Großrazzia in Bottrop, Gladbeck, Herten und Recklinghausen kiloweise unversteuerten Wasserpfeifentabak bei Clan-Familien beschlagnahmt. In Bottrop wurden außerdem zwei Bars durchsucht. (AZ)

Themen Folgen