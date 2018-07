18:09 Uhr

Polizei sucht bundesweit nach mutmaßlichem Messerstecher Panorama

In Erfurt soll ein 41-Jähriger seine Ex-Freundin entführt und später einen unbeteiligten Passanten niedergestochen haben. Der Mann ist weiter flüchtig.

Bundesweit sucht die Thüringer Polizei nach einem mutmaßlichen Messerstecher. Der 41 Jahre alte Mann soll am frühen Donnerstagmorgen in Erfurt seine Ex-Freundin als Geisel genommen haben. Auf der Flucht soll er mit einem Messer auf einen unbeteiligten 24 Jahre alten Passanten eingestochen haben, der junge Mann wurde notoperiert. Die 34 Jahre alte Geisel konnte am Nachmittag von Einsatzkräften befreit werden. Laut Polizei wurde sie leicht verletzt. Von dem aus Litauen stammenden Täter fehlt aber noch jede Spur.

Erfurt: Polizei warnt vor dem gesuchten Mann

Ob sich der als gewalttätig eingestufte 41-Jährige noch in Erfurt aufhält, sei unklar, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt am Freitag. Der Haftbefehl sei Freitagnachmittag erlassen worden.

Zuvor sagte ein Polizeisprecher in der Nacht, es gebe einzelne Hinweise aus der Bevölkerung, aber keine konkrete Spur. Die Beamten warnten ausdrücklich vor dem gesuchten Mann. Er sei äußerst aggressiv, gewalttätig und trage möglicherweise Waffen bei sich.

Warnung: Vorsicht im Bereich #Erfurt #Bahnhof / #Güterbahnhof / #WeimarischeStraße. Niemand mitnehmen, Abstand halten, 110 rufen!



Personenbeschreibung

Mann, 41 Jahre, osteuropäisch

kurze schwarze Haare

türkises T-Shirt, beige kurze Hose

in Begleitung einer Frau — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) 26. Juli 2018

Die Polizei sucht diesen Mann. Bild: Polizei

Zum Tatzeitpunkt habe sich ein weiterer Mann in der Wohnung aufgehalten. In welcher Beziehung er zu der Frau steht, war zunächst unklar. Er blieb unverletzt. Hinweise auf ein Motiv für die Tat hatte die Polizei zunächst nicht.

Großeinsatz in Erfurt sorgt für Behinderungen im Bahnverkehr

Von dem Großeinsatz in Erfurt waren am Donnerstag auch Bahnreisende betroffen. Die Strecke Erfurt-Weimar war am frühen Morgen und nachmittags komplett gesperrt. Auch auf der ICE-Neubaustrecke zwischen Erfurt und Leipzig fuhren zeitweise keine Züge. Ein Bahn-Sprecher sprach von erheblichen Beeinträchtigungen des Zugverkehrs im Westen, Norden und Osten von Erfurt. Am Nachmittag bildeten sich zwischenzeitlich vor dem Info-Schalter im Erfurter Hauptbahnhof lange Warteschlangen. (dpa, AZ)

