19:36 Uhr

Polizeieinsätze nach Drohanrufen in Hotels und Krankenhäusern

Ein männlicher Anrufer schreckt Menschen in Hotels, Lokalen und Krankenhäusern auf. Die Polizei äußert sich zunächst nicht zum Inhalt der Drohanrufe.

In mehreren Hotels, Gaststätten und Krankenhäusern im Raum Ludwigshafen/ Mannheim sind am Freitag Drohanrufe eingegangen. Die Polizei ging zunächst von keiner akuten Gefahrenlage aus. Ein Mann habe zwischen 12.00 und 13.00 Uhr direkt bei den Objekten angerufen und unterschiedliche Drohungen ausgestoßen, sagte eine Polizeisprecherin in Ludwigshafen. Womit er genau gedroht habe, wollte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Berichte, wonach es sich um Bombendrohungen gehandelt habe, bestätigte sie nicht.

Betroffen waren der Sprecherin zufolge sieben Hotels und Lokale sowie drei Krankenhäuser. In Ludwigshafen seien in acht Objekten Anrufe eingegangen, außerdem in Limburgerhof und Mannheim. Das Hotel in Limburgerhof wurde evakuiert, nach Angaben der Sprecherin hatte dies allerdings der Hotelbetreiber selbst veranlasst. Weil die Polizei nicht von einer "aktuellen Gefährdung" ausging, wurde keines der anderen Gebäude evakuiert. Die Einsätze dauerten am Freitagnachmittag an. (dpa)

