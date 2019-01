vor 34 Min.

Polizeieinsatz nach Schüssen in Kalifornien Panorama

In einer Bowling-Halle in Torrance in Kalifornien sollen Schüsse gefallen sein.

In einer Bowling-Halle in Torrance in Kalifornien sollen Schüsse gefallen sein. Laut Polizei gebe es Berichte, dass viele Opfer niedergeschossen seien.

In einer Bowling-Halle in Kalifornien sollen Schüsse gefallen sein. Es gebe Berichte, dass viele Opfer niedergeschossen seien, twitterten die Polizei und die Stadt Torrance am Samstag.

Die Bürger wurden aufgerufen, sich von der Gegend fernzuhalten. Der Einsatz laufe noch. Torrance liegt in der Nähe von Los Angeles. (dpa)

