"Eigenwillig entschleunigt": Die Kritik zum Müncher "Polizeiruf 110"

Mit "Frau Schrödingers Katze" geht der "Polizeiruf 110" in die Sommerpause. Ob es ein gelungener Abschied war, ist in den Pressestimmen umstritten. Die Polizeiruf-Kritik.

Im "Polizeiruf 110" heute hat es ein Ehepaar auf das Haus der alten Frau Schrödinger abgesehen - in München ein Millionenwert. Mit einer gefälschten Schenkungsurkunde wollen sie die Immobilie an sich reißen und auf den baldigen Tod der herzkranken Frau hoffen. Doch dann verschwindet eines Tages die heiß geliebte Katze der alten Dame.

Die Folgen sind dramatisch, erst recht, weil es eine Tote gibt. Ein verzwickter Fall, der Polizeioberkommissarin Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) keine Ruhe lässt - und dem Zuschauer einen ganz eigenwilligen Krimiabend beschert. "Frau Schrödingers Katze" ist sehr im Detail, hat wenig Fahrt. In den Pressestimmen ist das Echo auf diesen "Slow-Krimi" sehr geteilt. Die Kritik zum Münchner " Polizeiruf 110" heute.

Kritik zum "Polizeiruf 110" heute: Wie ein Schmalspur-"Fargo"

Regisseur Oliver Haffner und Autor Clemens Maria Schönborn verhandeln in diesem ganz eigenwillig entschleunigten Fernsehfilm die Macht des Schicksals und, frei nach Heisenbergs Quantenmechanik, die These, dass eben doch alles mit allem verbunden ist. Der Tagesspiegel

"Frau Schrödingers Katze" wirkt nun über weite Strecken wie ein Schmalspur-"Fargo" mit viel zu viel Schwafelballast. Dann lieber 20 Minuten "Big Bang Theory". Und so schleppen wir uns leicht erschöpft in die große Sommerpause. Der Spiegel

Wer Spaß am Meta-Rätseln hat, kommt in "Frau Schrödingers Katze" schon auf seine Kosten. Der Rest bekommt von der Präzision, der Leichtigkeit und der Eleganz, (...) in einer schwarzen kriminellen Kettenreaktion Milieuporträt, Märchen, Physikphilosophie und Polizeifilm aufs Herrlichste leise ineinander verdreht werden, ein sagenhaftes Leuchten in die Augen. Welt

Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) hängt Katzensteckbriefe auf: Foto: Hendrik Heiden, BR/Geißendörfer Pictures

Bewertung: "Spannend ist in diesem Polizeiruf nicht sehr viel"

Vor allem Altenberger und Neubauer trumpfen durch ein feingeistiges Schauspiel auf, das nuanciert und spannend wirkt. TV Spielfilm

Spannend ist in diesem Polizeiruf von Clemens Maria Schönborn (Drehbuch) und Oliver Haffner (Regie) nicht sehr viel, im Vergleich mit den ersten temporeichen Fällen mit Verena Altenberger ist er sehr entschleunigt, wirkt (...) wie ein Krimi aus den Achtzigern. Süddeutsche Zeitung

Drehbuchautor Clemens Maria Schönborn und Regisseur Oliver Haffner haben einen spannenden Krimi geschaffen, geradlinig erzählt, aber auch mit überraschenden Wendungen. dpa

Polizeiruf Kritik: "Frau Schrödingers Katze" als pausbäckige Boulevardkomödie

A bisserl mehr Tempo könnt' er haben, der "Polizeiruf" aus Minga, ansonsten aber passd's scho. ntv

Der Krimi hat offenbar den Anspruch eines Gemütsstücks. Doch wird er dabei zur pausbäckigen Boulevardkomödie. RedaktionsNetzwerk Deutschland

Ein sehr würdiger Saisonabschluss. Abendzeitung

