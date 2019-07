vor 32 Min.

Polizeischutz: Zwei Kitas in Leipzig bieten kein Schweinefleisch mehr an

In Leipzig bieten zwei Kitas kein Schweinefleisch mehr auf dem Speiseplan an. Um mögliche Gefahren abzuwehren, steht nun ein Polizeiauto vor den Einrichtungen.

Kein Schweinefleisch mehr: Der Träger von zwei Kitas in Leipzig hat Eltern vor zwei Wochen über diese Entscheidung informiert. Die Speiseplan-Änderung sorgt für Diskussionen in der breiten Öffentlichkeit. Unter anderem hat die Bild-Zeitung am Dienstag darüber berichtet. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, stehen die benachbarten Einrichtungen nun unter Polizeischutz.

Kein Schweinefleisch: Kita in Leipzig erhält Drohungen

Es handelt sich dabei sowohl um die Konfuzius- als auch die Rolando-Toro-Kita in der Lößniger Straße. Sie werden von der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung berufstätiger und alleinerziehender Eltern mbH betrieben. Wie die Leipziger Volkszeitung am Dienstag berichtet, soll eine der beiden Kitas nach Bekanntwerden der Änderung Drohungen erhalten haben. Sie beruft sich dabei auf einen Mitarbeiter des Rolando-Toro-Kindergartens. In der Einrichtung sollen die Telefone nicht mehr still stehen.

Geschäftsführer Wolfgang Schäfer war zunächst nicht vor Ort in den beiden Einrichtungen und auch nicht telefonisch zu erreichen. Die Polizei steht in Kontakt mit der Leitung der Kitas. Weitere Maßnahmen neben dem Polizeischutz seien laut Polizeisprecher zunächst nicht geplant.

In den sozialen Medien wird die Entscheidung des Kita-Leiters heiß diskutiert. Der Hashtag #Schweinefleisch war am Dienstagvormittag auf Twitter zeitweise auf Platz eins der deutschlandweit am meisten diskutierten Themen. Am Dienstagnachmittag stand der Hashtag immerhin noch auf Platz zwei mit über 2000 Tweets zu diesem Thema.

Kitas streichen Schweinefleisch aus Rücksicht auf muslimische Kinder

Hintergrund der Entscheidung soll laut Bild die Rücksichtnahme auf zwei muslimische Mädchen, die die Kindertagesstätten besuchen, sein. In dem Schreiben an die Eltern heißt es: "Aus Respekt gegenüber einer sich verändernden Welt werden ab dem 15. Juli nur noch Essen und Vesper bestellt und ausgegeben, die schweinefleischfrei sind." Auch zu Feiern und Geburtstagen soll es keine Süßigkeiten und andere Nahrungsmittel mehr geben, die Schweinefleischbestandteile enthalten – etwa Gelatine in Gummibärchen.

Ein 37 Jahre alter Vater, der am Dienstagnachmittag seinen zweijährigen Sohn abholte, begrüßt die Entscheidung. Man werde seinen Sohn zwar nicht vom Wienerle wegbekommen, aber das bekommt er dann eben zu Hause. (AZ/dpa)

Themen Folgen