09:20 Uhr

Polizist bei Verkehrskontrolle schwer verletzt Panorama

In Oberhausen ist ein 23-jähriger Rollerfahrer vor einer Verkehrskontrolle geflohen und hat einen 29-jährigen Polizisten erfasst.

Ein 29-jähriger Polizist ist in Oberhausen bei einer Verkehrskontrolle schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sollte ein 23 Jahre alter Rollerfahrer am Samstagmorgen in der Innenstadt angehalten werden. Der junge Mann gab jedoch Gas und fuhr davon.

Ein paar Straßen weiter versperrten ihm Polizisten den Weg. Der Rollerfahrer wich einem Beamten aus, dessen 29 Jahre alten Kollegen erfasste er jedoch frontal mit seinem Gefährt. Sanitäter versorgten den Polizisten und brachten ihn ins Krankenhaus. Der Rollerfahrer blieb unverletzt und wurde festgenommen. (dpa)

